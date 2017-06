Major Lazer - Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul) (Video ufficiale e testo)

Major Lazer - Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul) testo



[Intro: Sean Paul]

Major Lazer

J Balvin

Tell dem gyals dem



[Verse 1: J Balvin]

Mai tú parece de island

Hay algo en ti que no es normal

Y a mí ese algo me encanta

Me parece súper especial

Se ve que no le gusta lo material

A ella es difícil darle

En su juego siempre quiere ganar



[Chorus: J Balvin]

No sabe cómo parar

Cuando su cuerpo mueve

Más ella pide

No conoce el final

Ahhh ey ey

No te dejo de mirar

Ay ya parezco tu detective

Buscando huellas para encontrarte

Y tú más desapareces



[Verse 2: J Balvin]

Ya no me aguanto más yo la quiero tener

Su vibra poderosa la quiero tener

De misteriosos ojos me enamoré

Ya oohh

Y quería ganar

De lejos la miro rechazando botellas

No le importaba nada solo quería bailar

Le dijeron que Balvin quiere conocerla

Pero poco le interesaba



[Chorus: J Balvin]

No sabe como parar

Cuando su cuerpo mueve

Más ella pide

No conoce el final

Ahhh ya ya

No te dejo de mirar

Ay ya parezco tu detective

Buscando huellas para encontrarte

Y tú más desapareces



[Bridge: Sean Paul]

Heaven get send ya for me baby

Love how u move and me love how you stay

Love how you slay dem pon di daily

Definitely most definitely

Man a look time can u man a pree

And mi just can't get enough of your body

Check me now girl

Tell me this is destiny tell me now that

You want me set you free baby girl



[Chorus: J Balvin]

No sabe cómo parar

Cuando su cuerpo mueve

Más ella pide

No conoce el final

Ahh ya ya

No te dejo de mirar

Ay ya parezco tu detective

Buscando huellas para encontrarte

Y tú más desapareces



[Outro: Sean Paul]

Come get with it

Come get with it

Come get with it

Come get with it