Chi è Malaa? Bella domanda! Riguardo la sua identità ancora oggi non si ha nessuna prova concreta, a causa del passamontagna che è solito portare.

C'è chi lo associa al nome di DJ Snake e Tchami per la sua nazionalità francese, confermata dalla partecipazione al tour "Pardon My French", o anche al nome di Skrillex, come suo possibile progetto secondario, a causa della sua ridotta produttività negli scorsi mesi.

L'unica cosa certa su di lui è che ha un grandissimo talento e molta originalità che gli ha permesso di esibirsi in alcuni tra i migliori festival internazionali e ben due volte di fila all'Ultra Music Festival di Miami.

La sua musica è qualcosa di fresco, inconsueto per il genere EDM. I sui bassi, tipici della Deep House, sono riusciti ad affascinare un pubblico più ampio di quello normalmente prevedibile. Infatti nonostante la sua musica sia molto distante dai generi più in voga del momento, egli è riuscito a crearsi uno stile unico e una popolarità tale da portarlo a condividere lo stesso palco con artisti Dubstep, Bass Music e Trap.

Uno dei primi a riconoscere le potenzialità del progetto fu Tchami, boss della Future House, che dal 2016 firma le sue produzioni attraverso la sua etichetta discografica "Confession" e con il quale ha prodotto "Prophecy", uno dei suoi migliori successi. Da allora la fama dell'emergente producer è aumentata a dismisura, grazie anche al rilascio, in un solo anno, di ben 10 canzoni e numerosi remix.

Se non vuoi perdere la sua prima esibizione in Italia, ti raccomandiamo di non mancare il 2 Giugno al Nameless Music Festival!

Biglietti Nameless Music Festival 2017

3 DAYS LAST MINUTE - 65€

Abbonamento valido per l’accesso ai 3 giorni di NMF17 Fino al 30/04

VIP TICKETS - 99€

Abbonamento valido per l’accesso ai 3 giorni di NMF17

Include il kit Nameless Experience 2017 con gadget in edizione limitata, Fast Track per un ingresso senza coda e servizi esclusivi all’interno del Nameless Park!

LUXURY DECKS - 200€starting from

Richiedi l’accesso ad uno dei nostri palchi Luxury. Goditi lo show da una posizione privilegiata con un servizio esclusivo!

Il biglietto d’ingresso per il Festival è da acquistare separatamente

DAY 1 LIMITED TICKET - 35€

Biglietto valido per l’Ingresso il 02/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

DAY 2 LIMITED TICKET - 40€

Biglietto valido per l’Ingresso il 03/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

DAY 3 LIMITED TICKET - 35€

Biglietto valido per l’Ingresso il 04/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

NAMELESS TENT - 139€

3 notti al Nameless Camping

Include il biglietto per i 3 giorni di NMF17

NAMELESS HOTEL - 175€

3 notti in uno dei nostri Nameless Hotel

Include il biglietto per i 3 giorni di NMF17