Sulla scia di un 2016 pieno di conferme, collaborazioni internazionali (con Steve Aoki e Lil’ Jon, per citare due nomi) ed esibizioni su palchi prestigiosi, i Marnik inaugurano il nuovo anno con un annuncio che arriva direttamente dal magazine We Rave You.

Oltre a raccontare la genesi delle loro influenze sonore e del loro percorso Alessandro ed Emanuele hanno confermato la collaborazione in corso con Don Diablo e hanno raccontato quali sono i progetti in cantiere.

“Il 2016 è stato semplicemente pazzesco [...]. Possiamo finalmente rivelare che sta per arrivare la nostra collaborazione con Don Diablo che potrebbe cambiare le regole del gioco. Ci lavoriamo da circa un anno, e ci crediamo tantissimo. Nel frattempo, stiamo finalizzando alcune tracce da rilasciare il mese prossimo. Non vediamo l’ora di condividerle con tutti”, queste le parole dei Marnik.

Nell’attesa, il duo ha rilasciato un esclusivo sample pack nato dall’esperienza live in Oriente e dalla collaborazione con Audentity Records. Disponibile dal 31 gennaio su beatport, l’“Arena Sample Pack” intende fornire a chi si avvicina al mondo dell’Electro House gli strumenti adeguati per dare forma ai loro pezzi.

The wait is over!

Arena Samplepack By @marnikofficial is OUT @beatport

The sounds of their famous songs + MORE..https://t.co/yQYyRm1TZF pic.twitter.com/KxRnRsLdpH