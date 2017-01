Marracash - Senza Dio testo



Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio



Sono solo un altro anch'io

Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio

Sono solo un altro

Sono solo un altro



Sono un santo delinquente

Jesus Malverde

Col pendente al collo e di reato pendente

Sono ancora tutto intero

Ora prego non siamo a dieta

Non ci sono atei dove si rischia davvero

Il mio verso è Vangelo, servo la messa in camera

Ho smarrito il sentiero ma ho preso la panoramica

Mi chiedo se c'ho ancora un po' di anima

Se me lo chiedo ho ancora un po' di anima

I miei eroi son morti, i miei nemici sono forti

Leggo preghiere sulle schiene di balordi

Sto tra poveri diavoli e ricchi miracoli

Il giocatore esperto gioca sempre su più tavoli

La trinità era un duo

Passa il 500 sotto luce fluo

Venga il mio regno, non il suo

Alla mia morte frà so che mi attende un altro inferno

Lei ingoia la mia storia triste e dopo ingoia il resto

Perché...



Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio

Sono solo un altro anch'io

Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio

Sono solo un altro

Sono solo un altro



Sul telefono il dramma, l'applicazione sgama

Nelle vicinanze qua nessuno che mi ama

Con il cuore spinato

L'odio che ho respirato

Mi avvicino a Lui, quei tempi in cui i giorni sono bui

Dopo mi succede

Che sta gente mi fa perdere ogni fede

La tua ragazza crede

Che io non sappia cosa faccia per la coca

Sta a ruota

E tu sei Giuda Iscariota

Chiedimi cos'è che nella vita non ho fatto

Ho provato tutto tranne il cazzo

Ma non ho mai pregato

Non ho mai fregato un fratello

Per il grano cash caramello

Illuminati in blu Cristo al neon

Un viso triste, sì, non ti avevo mai visto il neo

Dalla lira all'euro ancora ventimila in tasca

E se mi paghi passo da una religione all'altra



Illusione, delusione, collusione

Illusione, delusione, collusione



Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio

Sono solo un altro anch'io

Sono solo un altro senza Dio

Senza Dio

Senza Dio

Sono solo un altro

Sono solo un altro



Gesù è italiano

Perché si sente un Dio

Perché pensa che sua madre è vergine e a 33 anni vive ancora con i suoi genitori