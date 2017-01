Per anni, Dan e suo figlio Lincoln, hanno aperto letteralmente il mondo. Hanno inaugurato nel 2011 un canale YouTube, What's Inside?, dove riprendevano i 2 alle prese con oggetti, materiali o elementi naturali, e aprirli, sezionandoli con speciali macchinari, per vedere e scoprire cosa c'è all'interno e capire meglio come funzionano alcune loro proprietà. Si passa dai MacBook alle code dei serpenti a sonagli, tra le spiegazioni di Dan e lo stupore del figlio Lincoln, il canale ha avuto una crescita gigantesca, arrivando ad ottenere i 4 milioni di iscritti su YouTube, e il privilegio di sezionare oggetti rari o in edizione limitatissima, come le Nike HyperAdapt, le scarpe ispirate a quelle di Ritorno al futuro, in grado di auto-stringersi.

Con il suo forte hype del momento, è stato richiesto a Marshmello se sarebbe stato disponibile a collaborare, il DJ produttore americano ha risposto positivamente, spedendo al duo di YouTube 2 dei suoi caschi autentici, con due firme scritte sulla parte superiore. Purtroppo, non hanno potuto lavorare con la versione più recente con i LED, in quanto l'aeroporto in cui fu spedito ha rotto uno dei caschi e c'è stato modo per ottenere un'altro casco. Ti consigliamo caldamente di vedere interamente il video qui sotto, per ascoltare i piani di Marshmello per le future grafiche per il casco, e sapere curiosità come ad esempio quanto costi realizzarli, come sono fatti, e, naturalmente, cosa c'è dentro.