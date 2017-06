Tutti conosciamo Marshmello: l'originale personaggio che in pochi anni si è fatto tanta strada nella EDM grazie ai suoi innumerevoli remix e ai suoi pazzeschi set.. In pochi però hanno continuato a seguire l'artista che si nasconde dietro la maschera da Marshmallow sopratutto per il fatto che il DJ stesso, con il suo Alias originale Dotcom, non ha più sviluppato nuove produzioni.

Chris Comstock (aka Dotcom/Marshmello) ha da poco annunciato su twitter di non voler abbandonare la sua identità originale in un tweet che comunica l'arrivo di nuova musica da parte dell'artista:

Time for some new music ........ — dotcorn (@iamDOTCOM) June 7, 2017

Dotcom è inattivo da circa un anno e prima del boom di Marshmello era solito esibirsi in set pieni di Big Room e Trap.

Per quanto riguarda il futuro di Marshmello si può dire che bolle ancora in pentola la collaborazione prevista tra il DJ statunitense e la cantante Rita Ora di cui al momento non si conoscono molti dettagli.