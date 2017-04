Una vetrina come quella del Coachella rientra esattamente tra quelle da non lasciarsi sfuggire. Un artista dal solito, grande impatto mediatico come Marshmello ha colto l'occasione per presentare al pubblico la sua ultima traccia, in un live-set che ha contribuito in maniera energica allo spettacolo californiano di Indio.

All'interno di una performance di gran livello, il DJ mascherato ha scelto di inserire un nuovo brano con cui introdursi nella fase pre-estiva. Si tratta di un pezzo dinamico, che mette in luce il suo approccio versatile e capace di cogliere nel segno, anche grazie ad una scelta oculata per quel che riguarda la parte vocal. È Andrew Watts a supportare il sound di Mello: strategia che potrà rivelarsi vincente a breve termine, considerando che il cantante ha già collaborato con DJ Snake, Kygo e Steve Angello. Non solo non si tratta degli ultimi arrivati, ma sono anche le figure da cui ci si aspetta di più nei prossimi mesi.

Marshmello, sorpresa per l'estate?

Ancora non è dato sapere alcunché sulla data della release ufficiale. La tattica di lanciarla in anteprima durante un festival come il Coachella, ovviamente, lascia intendere una diffusione su larga scala, ma per il momento bisogna accontentarsi del prototipo ascoltato durante il set americano. L'estate potrebbe rivelare sorprese non di poco conto da parte di Marshmello.