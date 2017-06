Marshmello e Demi Lovato nel nuovo singolo Love Don't Let Me Go

Il DJ statunitense Marshmello e la cantante Demi Lovato si trovano in studio di registrazione per realizzare il brano Love Don't Let Me Go.

Marshmello si è di recente recato in studio di registrazione assieme alla famosa popstar Demi Lovato per una collaborazione che potrebbe venire alla luce a breve. Il brano intitolato Love Don't Let Me Go è stato scritto da Mello con l'aiuto di Louis Bell, Brian Lee, Ali Tamposi, e Andrew Watt. Pur non essendoci una data di rilascio ufficiale ci si aspetta l'arrivo di questa nuova hit, registrata sotto ASCAP, a Luglio. Mentre Demi Lovato è stata impegnata a realizzare il singolo Instruction con Jax Jones, Marshmello ha annunciato nuovi progetti per il suo Alias originale Dotcom con cui intende tornare sulle scene dopo diverso tempo nei panni di Mello.

Ti è piaciuto questo post? Votalo! ✩✩✩✩✩ ✩✩✩✩ ✩✩✩ ✩✩ ✩