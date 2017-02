Il suo tour europeo fa da sfondo al videoclip che anticipa il nuovo pezzo di Marshmello, Chasing Colors, realizzato insieme a Noah Cyrus e Ookay. L’annuncio, tanto per cambiare, è arrivato via twitter dallo stesso producer con la maschera da marshmallow, e il release è annunciato per venerdì.

Nella breve preview si vede Marshmello in giro per l’Europa, tra le metropolitane di Londra, il Big Ben, la Tour Eiffel e alcuni club dove ha suonato, con un ringraziamento speciale alla ‘Mellogang’. Eccovelo qui sotto.