Come si fa ad interagire con tutti i propri fans ai tempi dei social network? Semplice, ci si affida a dei robot.

A venire in aiuto dei musicisti, che non possono gestire l’interazione con tutti i loro followers, dei bot pensati per facebook, twitter e instagram scansionano il fiume di commenti, tag e contenuti che gli utenti postano sui profili degli artisti, e interagiscono con questi, dispensando like, cuoricini, commenti e via dicendo.

Un espediente che usano gli artisti per far crescere le proprie pagine e riuscire ad essere ‘presenti’ sui social senza muovere un dito. Fra i musicisti EDM è una pratica abbastanza diffusa.

Sono in tanti che ne fanno uso. Dj come Jauz, Marshmello, Flosstradamus e Dada Life sono i protagonisti della galleria che vi proponiamo qua sotto, dove alcuni contenuti di dubbia qualità ricevono apprezzamenti da parte degli artisti, o meglio, dei bot, che seguendo algoritmi basati su keywords e tag, riversano like che lasciano un po’ sorpresi.

Questa pratica ampiamente diffusa non c’è dubbio che faciliti il compito dei musicisti, che riescono a gestire schiere di fan ‘digitali’ senza fatica, ma fa storcere il naso a chi vorrebbe un rapporto sui social più autentico.

Qualcuno vorrebbe che sui social si riproponesse lo stesso rapporto di un incontro live durante un concerto, una foto, un autografo, uno scambio di battute, ma impossibile pensare a qualcosa del genere con un numero di utenti ingestibile da qualsiasi essere umano. E allora entrano in gioco i robot, molto più efficienti ma completamente privi di 'magia'.

Evidentemente l’intelligenza artificiale non è abbastanza matura per sostituire l’interazione umana, anche solo a livello social, e forse l’utilizzo dei bot potrebbe, alla lunga, non valere la candela.

La serie di interazioni robotiche più strane sono raccolte nelle immagini sotto. Giudicate voi.