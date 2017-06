Che Martin Garrix forse instancabile nel suo lavoro ormai era noto a tutti, nel giro di due mesi il prodigio Olandese ha sfornato singoli come Byte e There For You ed è stato presente a molti dei maggiori festival di musica elettronica del pianeta come Coachella, Lollapalooza e Ultra Music Festival.

Garrix ha concesso qualche dettaglio a proposito della sua prossima canzone in una intervista con 103.5 Kiss FM: il nuovo lavoro del DJ sarà con la band statunitense Linkin Park che sembrano avere in mente un concept rivolto più all'elettronica per il loro prossimo lavoro e sarà intitolata Waiting for Tomorrow.

Martin Garrix talks about upcoming collaboration with Linkin Park, confirms radio follow up for 'There For You' is in the works.



📹 @ErikZ pic.twitter.com/efUCR2jz66 — MARTIN GARRIX HUB (@MartinGarrixHub) June 14, 2017

Il brano ha avuto la sua première all'Ultra Music Festival di Miami nel 2016 ed è stata una delle più notate del set di Martin Garrix. Alla domanda dell'intervistatore Erik Zachary a proposto di nuove collaborazioni, Martin risponde affermando di avere un sacco di nuova musica in serbo per i suoi fans il che presumibilmente comprende la partnership con i One Republic.