Martin Garrix si racconta a Fuse.tv comodamente dal suo studio. Parla del suo ultimo album Seven e delle sue recenti collaborazioni. In particolare quella con Dua Lipa per la registrazione di Scared To Be Lonely, un featuring di cui svela un retroscena divertente.

Il giovane producer ha rivelato come i due non si siano mai visti durante la lavorazione del brano, mettendoci mano entrambi da remoto, e la prima occasione in cui si sono incontrati di persona è stata la realizzazione del videoclip. Lavorare con la cantante britannica è stato un sogno raggiunto, racconta Garrix, che da tanto tempo aveva intenzione di collaborare con lei.

Parlando invece del suo ultimo EP, Seven, Garrix si è soffermato sul motivo del suo release durante l'Amsterdam Dance Event. Un modo per fare un regalo ai suoi fan ma anche un'occasione colta, dal momento che quasi tutta l'industria dance si trovava all'evento.

Aver creato la propria etichetta discografica, la STMPD Records gli ha permesso di lavorare senza restrizioni, più in autonomia, e questo, dice il dj, gli ha anche giovato in termini di creatività.

Infine parla della sua prossima presenza al Coachella, un evento da cui manca dal 2014, e dove potremo probabilmente ascoltare qualcosa delle molte tracce alle quali Garrix sta lavorando ultimamente.

Ecco qua sotto l'intervista completa