Di solito, Ultra Musical Festival pubblica subito i DJ set ufficiali degli artisti del mainstage, ma per questa volta, per Martin Garrix c'è poco da fare. Si possono considerare fortunati colore che erano presenti o hanno assistito alla diretta su YouTube, perchè secondo lo stesso artista, il DJ Set non è disponibile per colpa di un guasto tecnico causato dagli organizzatori del festival - secondo un recente tweet del DJ almeno.

Will not post my Ultra set. They were soundchecking for the next act and forgot to mute the audio on the main PA 49 minutes into my set.. — MARTIN GARRIX (@MartinGarrix) March 25, 2017

Grande delusione per i tanti fan che attendevano con ansia le sue nuove tracce, soprattutto quella con Brooks.