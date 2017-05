Da Skrillex agli Swedish House Mafia ormai sembra che ogni dj che si rispetti abbia bisogno di pubblicare un proprio documentario, a tal proposito Martin Garrix e Carl Cox hanno di recente voluto intraprendere questa medesima strada con la realizzazione di un loro docufilm che racconti qualcosa in più della loro storia.

What We Started

Il nuovo documentario diretto da Bert Marcus e intitolato What We Started tratterà principalmente della storia della EDM negli ultimi 30 anni concentrandosi sulle carriere di Carl Cox (artista pioniere di musica elettronica) e l'attuale DJ numero uno al mondo secondo DJ Mag: Martin Garrix.

billboard billboard Martin Garrix in studio di registrazione per le musiche di What We Started

Il film avrà lo scopo di narrare l'evoluzione del genere attraverso la storia: dalla dance music underground fino alla popolare EDM dal successo commerciale di oggi. Il regista racconta di come il suo intento fosse quello di raccontare una storia che fosse dinamica, inaspettata e di intrattenimento con l'ausilio di due artisti molto diversi fra di loro.

What We Started sarà presentato il prossimo 15 giugno al Los Angeles Film Festival.

Garrix è al momento impegnato con il suo progetto STMPD con il quale ha pubblicato il nuovo brano di Crash Land e la sua agenda continuerà ad infittirsi con le sua esibizione al Tomorrowland prevista per luglio. Fra circa un mese vedremo se questo ennesimo progetto in cui si è imbarcato Garrix porterà i suoi frutti.