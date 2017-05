Inizialmente il tanto anticipato singolo di Martin Garrix era destinato ad essere pubblicato a metà maggio come accennato dall'artista stesso. La première del brano There for You (Feat. Troye Sivan) aveva già preso luogo durante il Coachella Festival 2017 in Aprile.

There For You

Grazie ad un post su Facebook pubblicato da Martin Garrix ora sappiamo la data di release ufficiale: venerdì 26 Maggio sarà finalmente il momento della pubblicazione di There for You.

Nel frattempo Garrix continua ad alimentare l'attesa con una seconda performance live assieme al cantante Troye Sivan avvenuta nella serata del 20 Maggio in un club do San Francisco: i due hanno suonato di nuovo l'attesa traccia durante il set del DJ olandese.