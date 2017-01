Un solo giorno all’uscita del nuovo singolo di Martin Garrix. Venerdì verrà rilasciato Scared To Be Lonely, in collaborazione con la cantante inglese Dua Lipa. Benché il release ufficiale sarà solo domani, i fan del dj e discografico olandese hanno già potuto ascoltare la traccia. L’anteprima l’ha data lui stesso, in occasione del festival di capodanno AVA NYE 2017 tenutosi a Yangon, Birmania. Una pillola per testare il favore del pubblico direttamente dal palco.

Martin Garrix - Scared To Be Lonely

Garrix ha voluto ingolosire ancora di più i suoi follower, pubblicando sul suo profilo Twitter un piccolo estratto, una sorta di antipasto, della nuova track. Appena 18 secondi per stuzzicare l’appetito, in attesa del rilascio ufficiale.

Il dj di Amstelveen non sembra volersi prendere troppe pause. Quest’ultimo brano segue una serie di nuove tracce, sette, che Garrix aveva lanciato appena lo scorso ottobre durante l’Amsterdam Dance Event. La conferma di una vena EDM che continua a pulsare e a produrre costantemente merce fresca.

Ecco il piccolo estratto dall’account twitter.

Il testo della canzone di Martin Garrix - Scared To Be Lonely ft. Dua Lipa

[Verse 1]

It was great at the very start

Hands on each other

Couldn't stand to be far apart

Closer the better

[Pre-Chorus]

Now we're picking fights

And slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why

Wonder what for

Why we keep coming back for more

[Chorus]

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

Do we need somebody

Just to feel like we're al right?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

[Verse 2]

Too much time, losing track of us

Where was the real?

Undefined, spiralling out of touch

Forgot how it feels

[Pre-Chorus]

All the fucked up fights

And slamming doors

Magnifying all our flaws

And I wonder why

Wonder what for

It's like we keep coming back for more

[Chorus]

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

Do we need somebody

Just to feel like we're al right?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

[Drop]

Scared to be lonely

[Bridge]

Even when we know it's wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight

'Cause we're scared to be lonely

Even when we know it's wrong

Been somebody better for us all along

Tell me, how can we keep holding on?

Holding on tonight

'Cause we're scared to be lonely

[Chorus]

Is it just our bodies?

Are we both losing our minds?

Is the only reason you're holding me tonight

'Cause we're scared to be lonely?

[Drop]

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Scared to be lonely

Eh, eh, scared to be lonely