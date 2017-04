Fucile ad acqua in mano stile Super Liquidator ed un fido destriero dalla forma di paperella gonfiabile. Il giovane ma ricchissimo talentino Martin Garrix ci ha tenuto a condividere i momenti di relax post Coachella con i suoi follower. Su instagram ha pubblicato un'immagine che lo ritrae in momenti di svago all'interno di una super villa affittata su Airbnb.

Martin Garrix è stato accolto qui dopo aver chiuso la giornata 2 del festival Coachella sabato scorso. Il producer di Amstelveen era salito sul palco con la cantante Dua Lipa, une delle ultime star con cui ha collaborato. Poi i festeggiamenti sono continuati nel party organizzato nella splendida villa in affitto.

Recentemente, Garrix era anche stato protagonista nel prendere le difese dell'amico Justin Bieber, accusato da ogni parte per la brutta reazione riservata ad una fan. Questa gli aveva chiesto di fare un selfie, ma Bieber aveva risposto sdegnato un "You make me sick", una sorta di 'mi fai schifo'.

Martin Garrix e la super villa su Airbnb

Tornando ai festeggiamenti, la proprietà scelta da Garrix si chiama La Quinta. Uno spazio di 3.888 metri quadri, dotato di piscina riscaldata, bagno privato con vasca idromassaggio, suite privata e veranda con caminetto per grigliate e barbecue. Valore stimato dell'immobile: 5 milioni di dollari. E basta guardare le foto per capire che non si tratta di esagerazione.

WOOO! Thanks to @Airbnb for putting us up! A post shared by Martin Garrix (@martingarrix) on Apr 17, 2017 at 9:42am PDT

Garrix difende l'amico Justin

Nella cronaca recente relativa a Martin Garrix, si trovano anche le sue parole in difesa di Justin Bieber. Come rilasciato in un'intervista al Daily Telegraph. In questa, Garrix mette in luce come essere abbordati da persone che vogliono farsi i selfie possa diventare pesante. "Il problema è che la gente pensa solo a farsi i selfie. Io stesso sono un fan e se ho a disposizione 30 secondi con un artista, non voglio farmi una foto solo per far vedere sui social che ero con lui. Questo intendeva Justin, e questo è ciò di cui Justin si è stufato".