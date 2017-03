Il brano Rewind, Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran non sarà rilasciato. Almeno stando a quanto dice Garrix. Il dj olandese ha rilasciato un'intervista alla Dutch Radio in cui ha parlato di molte cose, tra cui la controversa storia della traccia in questione.

Il brano risale a tempo fa, ed era stato suonato in diverse occasioni, come durante la presenza all'Ultra Music Festival di due anni fa e dell'anno scorso. Tuttavia, sembra che i fan si debbano accontentare di sentirla solo dal vivo.

"E' un problema delle etichette", ha detto Garrix ai microfoni della radio. "Doveva essere una track ufficiale, poi l'etichetta ha preferito puntare prima su alcuni pezzi di Ed. Non credo che a questo punto la track verrà mai rilasciata."

Un vero dispiacere non poterla sentire in versione ufficiale. Sembra che il problema non sia così atipico, specialmente quando due etichette di artisti diversi devono accordarsi per il release definitivo.

Sperando che qualcosa possa cambiare, sentitevi l'intervista del talentino olandese in radio.