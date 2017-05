Con il recente ampliamento della sua STMPD RCRDS con uno nuovissimo studio di registrazione ad Amsterdam, Martin Garrix è pronto a lanciare nuovi inni nel mondo della musica elettronica. Dalla sua personale etichetta, ci si aspetterebbe dunque tante produzioni legate più alla progressive house, quel mondo che l'ha reso famoso al punto da diventare uno dei pilastri della musica elettronica. Tuttavia, il DJ numero 1 al mondo secondo DJ MAG, ha sempre sostenuto che la sua personale etichetta discografica si sarebbe caratterizzata da un'ampia gamma di generi e suoni con altrettanti artisti nuovi tutti da scoprire, e questo è il caso dei Crash Land.

Con un tema legato allo spazio, il misterioso duo, che ha chiamato la loro canzone di debutto con il loro stesso nome, ha lanciato un brano dalle radici hip-hop, che inizia con un countdown spaziale. La qualità della traccia è intrigante e fa presagire a buone produzioni future da entrambi. Non si tratta della prima traccia con influenze hip-hop dell'etichetta: gli AREA21, il progetto parallelo di Garrix in collaborazione con Maejor Ali, durante il 2016 hanno pubblicato 2 tracce verosimilmente simili a quella degli Crash Land, con Spaceships (riprodotta per la prima volta all'Ultra Music Festival dello scorso anno) e Girls. Adesso i fan, sono in trepidazione per conoscere la data uscita del terzo singolo, chiamato Glad You Came, riprodotta per la prima volta a Miami quest'anno.