Può capitare anche ai più famosi. Dopo aver raccontato delle restrizioni a cui va incontro nei locali americani dove suona, ancora una volta Martin Garrix deve affrontare qualche problema quando si avvicina ad un locale. Questa volta è successo in Scozia. Ecco cosa ha raccontato Garrix a Laid Bare, Mtv, intervistato a commento del video di Scared to Be Lonely.

Il dj si trovava in Scozia per girare il videoclip in questione. Aveva chiesto a Calvin Harris -che conosce quei luoghi- di consigliargli qualche club carino a Dumfries in cui passare la serata. Harris aveva provato ad avvertirlo: "Non uscire da quelle parti". Ma Martin è uscito lo stesso, e ha trovato comunque un posto interessante dove andare. Tuttavia non è stato l'unico club della serata in cui ha provato ad entrare, ha confessato il dj. "Non sono entrato nel primo, in realtà, perché avevo su dei pantaloni da jogging. Per cui siamo andati in quello accanto." Anche se non si capisce se in via preventiva o se allontanati dal buttafuori.

Nel commentario al video, Garrix si sofferma molto sulle riprese. "Abbiamo registrato alle 4 del mattino. Stavo congelando. Avevo due enormi droni che mi volavano sulla testa. Non come quelli che vediamo nei negozi di giocattoli. Uno di quelli poteva sollevare cinquanta chili. Uno serviva per fare luce e l'altro aveva un'enorme videocamera. Ero abbastanza preoccupato, ma sono molto soddisfatto delle riprese."

Qui l'intervista di Martin Garrix