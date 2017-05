Nella giornata di venerdì 26 Maggio, Martin Garrix ha pubblicato la sua nuova traccia There For You assieme al cantante Troye Sivan, il brano era già stato suonato davanti all'enorme pubblico del Coachella Music Festival.

Con già innumerevoli progetti all'attivo come STMPD e What We Started, Martin Garrix sembra essere decisamente inarrestabile. Il suo prossimo lavoro pare che coinvolgerà il frontman della Band One Republic il quale ha di recente pubblicato un tweet che ha stuzzica la curiosità dei fan.

Della collaborazione con Ryan Tedder non si conosce ancora nessun dettaglio ne tanto meno se il suo stile sarà lo stesso di There For You o richiamerà il genere con il quale Garrix ci ha abituati grazie a tracce come Byte e Poison.