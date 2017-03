Martin Garrix @ Lollapalooza Brasil 2017 - Tracklist

Volt & State vs. Martin Garrix ft. Usher - Sandcastles vs. Don't Look Down (Nicky Romero Mashup)

The Weeknd - Can't Feel My Face (Martin Garrix Remix)

Breathe Carolina & Brooks vs. TJR & VINAI - Closer vs. Bounce Generation (Martin Garrix Mashup)

Martin Garrix & Brooks - Byte

Martin Garrix & Third Party feat. John Martin vs. Matisse & Sadko - Lions In The Wild vs. Dragon (Martin Garrix Mashup)

Martin Garrix - ID

Martin Garrix & Tiësto - The Only Way Is Up

Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

w/ Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely (Brooks Remix)

Afrojack & Martin Garrix vs. Pierce Fulton & Mike Shinoda - Turn Up The Speakers vs. Waiting For Tomorrow (Martin Garrix Mashup)

Martin Garrix & MOTi - Virus (How About Now)

Martin Garrix ft. Dawn Golden - Sun Is Never Going Down

Martin Garrix - Animals

The Chemical Brothers & KAAZE vs. Martin Garrix & Florian Picasso - Hey Boy, Hey Girl vs. Make Up Your Mind (Martin Garrix Mashup)

Martin Garrix - Oops

AREA21 - Glad You Came

w/ Wiwek & Gregor Salto ft. MC Spyder - Trouble

w/ Waysons ft. Charlie Ray & Nathan Brumley - Homeland

Sander Van Doorn & Martin Garrix & DVBBS ft. Aleesia - Gold Skies

Martin Garrix & Matisse & Sadko - Together

Nicky Romero & Navarra vs. Avicii ft. Simon Aldred - Crossroads vs. Waiting For Love (Martin Garrix Mashup)

Martin Garrix & Dimitri Vegas & Like Mike vs. Naughty Boy & James Egbert ft. Hardwell & W&W - Tremor vs. La La La (Bassjackers Mashup)

Martin Garrix & Jay Hardway - Spotless

w/ Mightyfools - Footrocker (Get Your, Get Your Hands Up Acapella)

Martin Garrix ft. The Federal Empire - Hold On & Believe

Martin Garrix - Forbidden Voices

w/ Martin Garrix & Mesto vs. Galantis - WIEE vs. Runaway (Martin Garrix Ultra Mashup)

Martin Garrix & Justin Mylo - ID

w/ Calvin Harris - Feel So Close (Acapella)

Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love