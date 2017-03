Martin Solveig – Live @ Ultra Music Festival Miami 2017

Martin Solveig @ Main Stage, Ultra Music Festival Miami, MMW, United States 2017-03-25

01. Azealia Banks feat. Lazy Jay - 212 [POLYDOR]

[01:30] Wiwek & Gregor Salto - On Your Mark [G-REX]

[02:19] Kideko & George Kwali - Crank It [TMT]

[03:32] Riton feat. Kah-Lo - Betta Riddim [RITONTIME]

[04:36] ID - ID

[05:30] ID - ID

[06:19] Joey Purp feat. Chance The Rapper - Girls @

w/ Snoop Dogg feat. Pharrell - Drop It Like It's Hot [DOGGYSTYLE/GEFFEN]

w/ The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy (Acappella) [REPUBLIC (UNIVERSAL)]

[08:15] Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos - Slide [SONY]

[09:52] Martin Solveig - The Night Out [MIXTURE]

w/ Steve Aoki & Chris Lake & TUJAMO - Boneless [DIM MAK]

[11:30] ID - ID

[12:10] Martin Solveig feat. Dragonette - Hello [MERCURY]

w/ Gesaffelstein - Control Movement [BROMANCE]

[13:54] Martin Solveig feat. Ina Wroldsen - Places [VIRGIN EMI]

w/ Martin Solveig feat. Ina Wroldsen - Places (Billy Kenny Remix) [VIRGIN EMI]

[18:20] Doorly feat. Davos - 96 [TOOLROOM]

w/ Disclosure feat. Sam Smith - Latch (Acappella) [PMR]

[20:00] Armand Van Helden x ANOTR - The Funk Phenomena [NO ART]

[20:48] Malaa - Diamonds [CONFESSION]

w/ Malaa - Diamonds (BROHUG Remix) [CONFESSION]

[22:35] Martin Solveig feat. Tkay Maidza - Do It Right [VIRGIN EMI]

w/ ID - ID

[26:25] Martin Solveig - Jealousy [D:VISION]

w/ Martin Solveig - Jealousy (Wiwek Remix) [D:VISION]

[29:00] The Chainsmokers vs. Tove Lo - Habits [FREE]

[29:46] Kanye West feat. Post Malone & Ty Dolla $ign - Fade (GotSome Edit) [DEF JAM]

[31:47] Dillon Francis & NGHTMRE - Need You [MAD DECENT]

w/ Dillon Francis & NGHTMRE - Need You (Martin Solveig Live Mashup) [MAD DECENT]

[34:48] Daft Punk - Human After All [VIRGIN]

[37:02] MNEK & Zara Larsson - Never Forget You [TEN]

[38:41] Martin Solveig & GTA - Intoxicated (Salva Remix) [SPINNIN' DEEP]