"Come tradizione di compleanno, pubblico della musica mai rilasciata. Ho realizzato questo lavoro come remix ufficiale ma ai tempi ho deciso di non pubblicarlo. Ho creato un intera traccia in stile anni 80 attorno alla versione originale e l'ho campionata, il che ha richiesto un po' di sforzo quindi ho pensato che avrei potuto condividerla invece di tenerla per me."

Così scrive Mat Zo nella descrizione della sua nuova traccia su soundcloud pubblicata qualche ora fa in occasione del suo compleanno e che può essere ascoltata qui di seguito:

Love On Me (Mat Zo Remix)

La traccia di compleanno

Da un grande artista di progressive trance e house come Mat Zo non ci si aspettava un lavoro fatto meglio: le sonorità anni 80 sono decisamente di forte presenza come già accennato dall'artista, il drop è in pieno stile Mat Zo ed il remix racchiude le migliori parti della traccia in un campionamento di genere house che coinvolge il ritornello della versione originale con un basso appena accennato.

Purtroppo al momento non è possibile acquistare la traccia da nessuna piattaforma digitale e l'ascolto è disponibile solo su soundcloud, di certo sarebbe stato meglio sé questa versione di Love On Me fosse stata parte del Remix Pack ufficiale.