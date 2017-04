Matt Lange è un nome che suona ancora perfettamente sconosciuto in Italia, tuttavia il dj/producer/sound designer canadese si è già fatto conoscere nel corso degli anni nel panorama della musica techno, deep house e progressive.

Conosciuto per i bassi caratteristici e le melodie soavi ma cupe: Matt Lange si è col tempo guadagnato un posto d'onore nella famiglia della mau5trap arrivando a pubblicare il su primo vero album dal titolo Ephemera nel 2015.

Alcuni dei lavori di Matt Lange sono stati anche inclusi nei set di deadmau5 nel radio show di BBC Radio 1 e al momento ha ottenuto un ulteriore pubblicazione nella nuova compilation "We Are Friends Vol. 6".

Matt Lange Matt Lange

Il Nuovo EP

Escapist è una raccolta di tre brani originali composti dal dj/producer di genere fortemente techno: il singolo "Escapist" che fa da apripista è un brano dal timbro fortemente incisivo, Book Biter travolge con colpi di cassa imponenti ed un basso oscuro mentre Count it ricorda vagamente il genere trance tramite accordi sintetici.

L'acquisto dei nuovi brani di Matt Lange è disponibile sul sito ufficiale di mau5trap.

L'Artista

Dei principali lavori dell'artista si ricordano l'ipnotica "Way You Know" (con il featuring di Tania Zygar), Rift e svariati remix per artisti del calibro di Above & Beyond, Armin Van Buuren e Mat Zo ai quali si aggiunge il più recente "Burned (Matt Lange Remix)" di ATTLAS. Matt Lange si è anche occasionalmente dilettato nella dubstep con il singolo Line of Fire che purtroppo non ha mai avuto una pubblicazione ufficiale.