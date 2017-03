Solo pochi giorni fa mau5trap annunciava il vincitore del suo remix contest lanciato all'inizio di Marzo su Splice: il dj e produttore messicano NemesiZ si è quindi aggiudicato un esclusivo premio in denaro e la pubblicazione ufficiale della sua traccia sulla etichetta stessa.

A pochi giorni di distanza mau5trap si appresta a pubblicare la tracklist completa della sua nuova raccolta di brani "We Are Friends Vol. 6" tramite i principali social networks che, oltre al remix del vincitore sopracitato, comprenderà diversi ed interessanti nomi appartenenti alla label.

Tracklist di We Are Friends Vol.6

Tra le numerose tracce previste per questa compilation non si può che essere curiosi sul nuovo lavoro di deadmau5 e della collaborazione dello stesso con ATTLAS. Nella tracklist non mancano lavori degli artisti di spicco della etichetta come BlackGummy, No Mana e Matt Lange oltre che al NemesiZ remix di "let go" (di deadmau5 e Grabbitz) e ad un nuovo singolo dell'artista italiano Blue Mora. La compilation sarà disponibile all'acquisto dal 24 Marzo 2017 su tutte le principali piattaforme digitali.

Qui sotto la tracklist completa: