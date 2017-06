Max Pezzali - Le canzoni alla radio (feat. Nile Rodgers) (Video ufficiale e testo)

Max Pezzali - Le canzoni alla radio (feat. Nile Rodgers) testo



Le canzoni alla Radio

Le parole che mi sembravano

Raccontare storie successe solo a me



E studiare nei video

Ogni movimento al millimetro

Ed immaginarmi allo specchio in una band



C'è una musica per tutto

C'è una musica per chi

si sta divertendo un sacco

E per chi sta annoiandosi

C'è una musica per chi si è perso

E non sa dove andrà

C'è una musica per quando si ritroverà



C'è una musica che batte in testa solo a chi la fa

E che da quella cantina forse mai e poi mai uscirà

Quella musica che di nascosto un giorno scapperà

Per il mondo a cercare chi la suonerà

Senti com'è…



Le canzoni alla radio

Le parole che mi sembravano

Raccontare storie successe solo a me

E studiare i video ogni

Movimento al millimetro

Ed immaginarmi allo specchio in una band

… Come rotola rotola



C'è una musica da innamorati che si amano

C'è una musica per quelli invece che si lasciano

C'è una musica per chi le sue ferite curerà

C'è una musica per quando un giorno guarirà

C'è una musica per l'autostrada e quella da città

Per chi sogna di fuggire e per chi poi non se ne va

C'è una musica con le parole che emozionano

E c'è quella che parole non ne servono



Senti com'è…

Le canzoni alla radio

Le parole che mi sembrava

Raccontare storie successe solo a me

E studiare i video ogni

Movimento al millimetro

Ed immaginarmi allo specchio in una band

Perché rotola rotola



Senti com'è

Senti questo suono quando parte

Come rotola rotola

Senti com'è

Senti questo suono non si batte

Perché rotola rotola



C'è una musica per chi ha 20 anni e per chi non li ha

Da più di 20 anni e che forse glieli ricorderà

Per cantarli in coro in macchina pieni di nostalgia

Per quei giorni spensierati scivolati via



C'è una musica che ho incontrato tanto tempo fa

Mi ha sorriso e mi ha buttato un seme dentro all'anima

Da quel giorno giro canticchiando una melodia

E spero che a qualcuno faccia un po' di compagnia



Senti com'è

Le canzoni alla radio

Le parole che mi sembrava

Raccontare storie successe solo a me

E studiare i video ogni

Movimento al millimetro

Ed immaginarmi allo specchio in una band

Senti questo suono

Quando parte

Come rotola rotola

Senti com'è

Senti questo suono

Non si batte

Perché rotola rotola