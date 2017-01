Federico Mercuri e Giordano Cremona, in arte Merk & Kremont, colpiscono ancora e lo fanno con un singolo nuovo di zecca nato per scherzo. Il brano si intitola Disco D’Oro (Svapo Gang Records) e la sua genesi corrisponde a quello che in gergo Rap e Hip Hop si chiama dissing.

La scommessa giocata dai due producer e dj milanesi si è mossa tutta sul filo dell’ironia ed è, quindi, ben diversa dal disprezzo che, invece, marchia i dissing tradizionali. I due amici, infatti, si sono scambiati un botta e risposta fotografico tramite social, come in un duello virtuale a suon di like e condivisioni.

Ne è nato non solo uno scambio di battute tra uno scatto e l’altro, ma soprattutto due alter ego (Lil Krem e Svapo Gang), ironica parodia di altrettanti rapper alla spasmodica ricerca del disco d’oro.

“Ci siamo divertiti – ha detto Kremont – Abbiamo giocato anche sul nostro ruolo di producer chiusi in studio che vedono gli altri fare il disco d’oro. Ridendo e scherzando è nato un singolo completo”.

A co-firmare il testo insieme a Federico e Giordano ci sono altri due nomi altisonanti della scena EDM italiana, Danti (Two Fingerz) ed Eddy Veerus (Il Pagante). Il pezzo, di fatto, pareggia il proprio intento scherzoso con un impegno ben più serio: il ricavato della vendita verrà, infatti, devoluto interamente a Landfillharmonic, associazione nata in Sud America per sostenere i musicisti di strada.

Disco D’Oro è anche un videoclip, già disponibile online, che vede alla regia Margaryta Bushkin e Lorenzo Invernici i quali hanno enfatizzato lo spirito parodistico della canzone grazie a un’immagine stereotipata ed estremizzata del rapper tipico.

Largo, quindi, a catene, collane, occhiali da sole durante la notte e auto scoperte per raccontare, anzi dissacrare, certi eccessi dello showbusiness. Chicca del video, la straordinaria partecipazione di Raul Cremona. Più ironico di così non si può.