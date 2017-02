Può capitare che in fase di composizione di una traccia, i dj utilizzino dei vocal presi in prestito da altri artisti per poi modificarli con i propri. Non è niente di inventato né nuovo. Una testimonianza di questa usanza l’aveva data Giraffage, dicendo di utilizzare spesso alcune tracce coperte da licenza per creare i suoi pezzi e sostituirle in seguito per evitare di pagare i diritti.

La stessa cosa doveva apprestarsi a fare Mija, la dj e producer originaria di Phoenix, Arizona. Durante la composizione del suo ultimo singolo “Secrets”, qualche segreto ha provato a celarlo, ma alla fine non ci è riuscita. Aveva preso in prestito dei vocals di Tegan and Sara, confidando di rimpiazzarli con altri. Ma alla fine qualcosa è andato storto, e Mija si è così affezionata al suono di quelle voci che alla fine ha deciso di lasciarle cantare nel suo pezzo.

Il brano, ascoltabile gratuitamente su soundcloud, è un po’ un ritorno alle origini della drum’n’bass, con forti richiami sonori a Netsky e Subfocus, idoli di Mija fin da quando ha iniziato a produrre.