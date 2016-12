Samir e Diego sono i membri del duo che negli ultimi mesi ha conquistato l’attenzione degli amanti della musica elettronica. Difficile associarli ad un genere ben definito: i MOKSI infatti svariano dalla bass music alla trap e possono già vantare numerose collaborazioni con artisti di calibro internazionale come DJ Snake, Mike Cervello e Yellow Claw. Quest’ultimi li hanno accolti nella loro famosa etichetta discografica Barong Family che questo anno gli ha dato l’occasione di suonare per la prima volta al Tomorrowland, sogno di ogni disc jockey.

Samir e Diego, componenti dei Moksi

Canzoni come “Murda sound” e “Brace yourself” nel 2015 e “Light down low” e “Pigalle”(prodotta assieme a DJ Snake) nel 2016 ci hanno fatto vedere di cosa sono capaci per farci saltare fino allo sfinimento nei principali festival mondiali. Da sentire assolutamente anche i due EP rilasciati quest’anno con il nome di “The power of MOKSI” e “The majestic”.

Sperate di vederli in Italia? il 12 ottobre eravamo già pronti a saltare con loro e la Barong Family ai Magazzini Generali di Milano; purtroppo l’evento per ragioni ignote è stato rimandato, dunque non ci resta che attendere notizie e sperare in un nuova tappa del tour per l’anno prossimo.

Sui social li abbiamo visti collaborare in studio con i GTA questa settimana, ma li troviamo anche più volte in foto con Oliver Heldens, Don diablo e JAUZ. Speriamo dunque che arrivino nuove canzoni a breve e, perché no, una collaborazione con questi ultimi.