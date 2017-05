Ci sono famiglie e famiglie, quella di Nameless è un vero e proprio gruppo "fratelli" che dal nulla ha creato uno dei brand più importanti e conosciuti in Italia nel panorama dei festival di musica elettronica.

Chi si cela dietro l'immenso lavoro che per 365 giorni all'anno organizza a Barzio il Nameless? Abbiamo incontrato negli uffici di Lecco i componenti del team diretto da Alberto Fumagalli, ecco tutti i ruoli e le aspettative per l'edizione 2017.

Francesco Anghileri

Chi sei?

Sono Francesco, ho 23 anni e faccio parte di questa bellissima famiglia da 5 anni.

Cosa fai?

Il mio lavoro per Nameless Music Festival ricopre più ambiti non necessariamente collegati fra loro: assieme a Stefano lavoro al progetto Illicit MGMT e durante il Festival gestisco l’organizzazione delle Pubbliche Relazioni e della Luxury Area.

Cosa ti aspetti dall’edizione 2017?

Aspettative molto alte per questa edizione: la cosa che mi auguro maggiormente è che i generi musicali che gli artisti andranno a proporre vengano percepiti a pieno dal pubblico in maniera tale da poter lanciare in Italia nuove sonorità tutt’ora incomprese e spero che gli emergenti italiani riescano a farsi spazio in mezzo ai big.

Francesco Brembilla

Chi sei?

Sono Francesco Brembilla (Franz) ho 25 anni e sono uno dei fondatori di NMF.

Cosa fai?

Principalmente mi occupo della selezione e gestione del personale, dei servizi offerti dal festival, dell’infoline e della sicurezza. Durante il festival la mia principale preoccupazione è che i nostri clienti possano muoversi e divertirsi all’interno di NMF senza problemi e senza intoppi

Cosa ti aspetti dall’edizione 2017?

L’edizione 2017 per me è la prima a tempo pieno su NMF, nonostante sia da sempre parte del team, quest’anno, ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro precedente ed ho potuto finalmente dedicarmi alla costruzione di NMF a tempo pieno con Albe, Ale e Mitch, quindi mi aspetto sicuramente un festival migliore e più attento sotto tutti i punti di vista.

Michele Vitali

Chi sei?

Sono Mitch, ho 20 anni e partecipo all'organizzazione di Nameless dalla prima edizione.

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Principalmente faccio il buyer: compro, noleggio e risparmio su ogni cosa possibile, anche se per un motivo per l'altro sono immischiato in tutti i settori.

Durante il festival faccio il libero, risolvo problemi di qualsiasi natura e corro in giro tutto il giorno.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017?

Un passo avanti in tutto. Quest'anno abbiamo esagerato in qualsiasi cosa, a partire dall'impianto audio, il video e le strutture in generale, fino ad arrivare al merchandising, che posso assicurare che sarà una cosa pazzesca.

Stefano Usai

Chi sei?

Ciao sono Stefano Usai e durante l'anno insieme a Francesco gestisco Illicit e tutti i nostri artisti.

Per questo motivo durante il festival cerco di stare a contatto con gli artisti e di creare relazioni che possano tornarci utili durante l'anno.

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Nello specifico dalla seconda edizione del festival, sono lo stage manager del mainstage.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017?

Per questa edizione di Nameless mi aspetto che i nostri ragazzi possano esprimersi al meglio, facendo capire alla gente che anche in Italia abbiamo degli artisti che meritano di essere seguiti e apprezzati.

Ovviamente spero anche che continueremo a seguire il trend di crescita degli ultimi anni e che l'experience di Nameless possa lasciare un ottimo ricordo su tutti i clienti, compresi i numerosi clienti stranieri che parteciperanno a quest'edizione.

Alessandro Spreafico

Chi sei?

Alessandro, ho 26 anni (fra pochi giorni, anzi ore, 27) e gestisco la comunicazione e tutto il Media Team di Nameless Music Festival.

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Il mio lavoro non si limita ai 4 giorni o alle settimane precedenti l'evento, ma sono sempre al lavoro sul festival 24/24 365 giorni l'anno. Il mio obiettivo è quello di creare una linea di comunicazione, assicurarmi che sia sempre coordinata e lineare e per questo lavoro spesso a contatto con tanti altri membri del team.

Durante i giorni dell'evento seguo il media team, in particolar modo quello video, assicurandomi che tutte le scene più importanti del festival vengano riprese nella maniera migliore. Terminato l'evento, per me viene il momento di preparare tutta la comunicazione post festival, e, in particolar modo, l'aftermovie, di cui sono montatore e regista.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017?

Da questa edizione mi aspetto molto. Nameless ormai è una famiglia e quei 3 giorni sono la nostra festa!

Marco Mariella

Chi sei?

Sono Marco Mariella e ho 27 anni. Amo tutto ciò che è creativo e tutto ciò che è tecnologico. Poi se i due elementi si fondono lo amo ancora di più.

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Sono mente e regia di NMFTV e coordino i vari reparti (con Marco agli studi, ai contenuti, dalla regia alle telecamere per finire con la schedule della diretta vera e propria). Durante i giorni del festival cerco di essere il collante tra tutti i reparti assicurandomi che vada in onda la cosa giusta al momento giusto.

Insieme ad Alessandro e Marco abbiamo iniziato a lavorarci subito dopo NMF16 per cercare le risorse, organizzare e produrre i contenuti e pianificare tutto l’aspetto tecnico e creativo della TV. Siamo un Grande team.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017?

Ogni anno rimango sbalordito dal passo avanti che facciamo tutti insieme, verso qualcosa che prima potevamo chiamare un sogno, adesso forse sta diventando realtà.

Francesco Barbic

Chi sei?

Sono Francesco Barbic,

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Mi occupo dei visual di Nameless Music Festival dalla prima edizione nel 2013, in particolare creo contenuti video per poi mixarli live sul led wall.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017?

Come ogni anno non vedo l’ora di mostrare al pubblico i video a cui ho lavorato negli ultimi mesi, lo stage di questa edizione è perfetto per creare effetti visivi che accrescano l’energia dei dj set e rendano questo festival indimenticabile.

Marco Menaballi

Chi sei?

Marco Menaballi, aka Menazone, art director di Creeostudio, Anight, Dj nel tempo libero, collezionista di dischi, action figure e libri di illustrazione. Dipingo anche. Spesso.

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Sono l’art director di NMF, disegno l’immagine grafica del festival ormai dalla prima edizione, quando si è pensato a tutto. Ogni anno l’edizione precedente mi sembra così vecchia… Sono dietro all’ intera produzione grafica del festival assieme ad Alessandro Spreafico, da quest’anno inoltre sono anche l’omino che si occupa di far funzionare i contenuti dello studio per NMF TV e che si occupa del team che produrrà i montati del palinsesto di streaming.

Cosa ti aspetti dall'edizione 2017

Ogni anno Nameless cresce, come un bambino che prende personalità e comincia ad avere una sua forma specifica con le sue peculiarità. Il luogo del festival da adito in modo naturale ad uno spettacolo, quest’anno sono sicuro che la gente vivrà maggiormente Nameless trasformandolo ancora di più da un enorme dancefloor in un festival vero e proprio. Perché per me prima di tutto importa la nameless experience, col divertimento, le storie d’amore, gli amici, e tutti i ricordi che uno si porta dietro per sempre!

Gabriele Riva

Chi sei?

Sono Gabriele faccio parte di Anight e NMF fin dalle origini nel 2006

Cosa fai al Nameless Music Festival?

Quest'anno a Nameless mi occuperò della regia audio per la diretta streaming su NMFTV,



Cosa ti aspetti dall'edizione 2017

Da questa edizione mi aspetto la consacrazione definitiva a festival di alto livello.