I ravers italiani non avrebbero potuto trovare un regalo migliore sotto l'albero di Natale. La straordinaria sorpresa arriva da Barzio, location in cui andrà in scena anche l'edizione 2017 del Nameless Music Festival. Il primo weekend di giugno vedrà Axwell Λ Ingrosso nella lineup del festival lombardo, che rilancia il boom del Project X dell'ultima estate e, a questo punto, si candida ad ammiraglia musicale per quella imminente.

Nel pomeriggio, infatti, la pagina Facebook dell'evento ha annunciato ufficialmente la presenza del duo svedese, già da considerarsi il piatto forte della prossima edizione. Chiaramente, la lineup non è ancora stata calendarizzata: un posizionamento nella griglia da venerdì 2 a domenica 4 giugno è ancora tutto da decidere, anche se i calcoli potrebbero orientarne il set verso il day-two di sabato. Con tutti gli headliners contrattualizzati ed ufficializzati, si potrà procedere alla distribuzione sui tre giorni.

A prescindere da chi altro sarà presente al Nameless, l'annuncio di Axwell Λ Ingrosso rappresenta la componente trainante del festival e lo sarà probabilmente fino al suo inizio, considerando il peso internazionale degli ex Swedish House Mafia nel contesto EDM e l'importanza che riveste una loro presenza nel panorama italiano. Se l'estate di casa nostra si aprirà così, è lecito attendersi una risposta degli altri eventi fino a settembre.