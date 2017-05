Tutto pronto per quinta edizione del Nameless Music Festival 2017, come ogni anno si prevede un forte afflusso di giovanissimi in Valsassina per quello che è diventato in pochi anni il ritrovo italiano degli appassionati di musica elettronica.

Per non farti perderti le bellezze dei luoghi, l'ospitalità della popolazione e l'ottimo cibo abbiamo deciso di darti delle indicazioni su cosa puoi fare prima e dopo il festival.

Come raggiungere Barzio

Il Nameless Park si trova nel comune di Barzio, a circa 20 minuti di "macchina" da Lecco (centro), in alternativa l'organizzazione ha previsto navette gratuite che partono dalla stazione Lecco FS. e ti permetteranno di raggiungere gratuitamente l'area del festival.

L'area del Nameless sito in Via Fornace Merlo, 23816 Barzio LC

Se arrivi in macchina

La via più veloce per arrivare a Barzio è la "nuova" strada SP62

Se arrivi da Milano (SS36) percorri tutto il tunnel del Monte Barro e dopo aver percorso il Ponte Manzoni (Terzo Ponte) mantieni la destra dovrai prendere la 2 uscita (non bione) ma quella successiva (indicazione Valsassina). Prosegui sempre dritto e arriverai in 10 minuti al Nameless.

Se arrivi da Bergamo prosegui fino al centro sportivo Bione dopo di che mantieni la destra e sali sul cavalcavia che porta in Valsassina, esci dopo 100 metri sulla destra. Prosegui sempre dritto e arriverai in 10 minuti al Nameless.

Se arrivi dalla Valtellina prendi l'uscita di Bellano e percorri tutta la SP62 fino al Nameless Park

Se trovi traffico o hai fatto un gita a Lecco puoi anche percorrere la "strada vecchia" SP62 che ti porta al paese di Ballabio e se prosegui sempre dritto al Nameless

Le navette per il Nameless Music Festival

L'organizzazione ha messo a disposizione navette a pagamento per i trasferimenti dai punti di raccolta o dai Nameless Hotels. Il servizio è attivo dalle 13:00 alle 02:00. Fino alle 18 è prevista una corsa ogni 30 minuti, dopo le 18 ogni 20. Il costo di ogni corsa è di 3 € e potrai acquistare i ticket direttamente alla fermata del Bus.

Quali sono le fermate del NamelessBUS?

Se arrivi da Milano è disponibile un servizio diretto A/R, per scoprire costi e luoghi di raccolta vai su busforfun.com

Cosa visitare di Lecco e dintorni

Lecco è una piccola cittadina sul lago di Como, certamente non ti consigliamo di fare il giro culturale dei promessi sposi, anche perchè molti luoghi descritti dal Manzoni sono di pura fantasia. Quindi cosa fare durante le mattinate pre festival?

Lungolago di Malgrate

Se sei a Lecco a dormire attraversa la città e oltrepassa il lago dal ponte Kennedy e prendi la strada che porta a Bellagio, a 300m ti aspetta il rinnovato lungolago di Malgrate dove puoi fermarti a bere un aperitivo alla Botte o al Fuoribordo. Se vuoi mangiare una pizza sempre con vista lago c'è la Pizzeria San Gennaro o il Covo Nord Ovest.

Lecco

Se vuoi fare una passeggiata tra le vie del centro di Lecco, puoi fermarti per il tuo aperitivo pre festival in Piazza XX Settembre. Oppure se vuoi rimanere sul lago vai all'imbarcadero.

Se hai fame di junk food il McDonald's è sul lago

Vercurago

Se vuoi rilassarti e sdraiarti a bordo lago ti consigliamo di andare sul lungolago Aldo Moro a Vercurago, puoi mangiarti una pizza o fare un aperitivo al Chiringuito, Melting Pot o bere un'ottima birra al Boomerang Bar

Posti dove mangiare prima di recarsi al festival

Vuoi bere una birra e mangiare prima di andare a sentire la tua musica preferita? Sei in Valsassina! dove regna l'ottima carne e i deliziosi formaggi, ecco alcune nostre proposte:

A 3 minuti dal Nameless

Alva *****

Se vuoi mangiare una cosa al "volo" ma anche rilassarti nel giardino esterno questa è la soluzione che fa per te. Prezzi moderati e qualità al massimo livello (sembra che ci sia anche un panino "bomba" Nameless!)

Alva è un'istituzione a Ballabio! Il Market che fa anche da cucina e ti accoglierà con i profumi classici della Valsassina

Alva Market - Via Provinciale - 161 Ballabio

Carozzi *****

Se ami i formaggi, nei tre giorni del festival "devi" andare da Carozzi! Nella rinnovata struttura con ampio parcheggio e un fantastico parco, potrai rilassarti assaggiando i sapori della valsassina per avere tutte le energie per la lunga notte del Nameless.



Carozzi - Via Provinciale 14/a, 23818 Pasturo, Italia

Da Iacopo *****

Se stai cercando un ambiente come a casa tua dove ti siedi chiacchieri con dei vecchi amici, mangi e bevi bene ecco sei arrivato! Iacopo è il ristorante che fa per te, chiama i posti e gli amici sono limitati.

Agriturismo Prato della Chiesa *****

Se ami le cucine "tipiche" qui trovi pizzoccheri, brasato, polenta taragna e tutto quello che ti può saziare per il pre festival.



Agriturismo Prato Della Chiesa - Via Provinciale - 138 Ballabio

A 15 minuti dal Nameless (sul lago)



A LECCO

Imbarcadero - Lungolario Cesare Battisti, 23900 Lecco

Hemingway - Piazza XX Settembre, 43, 23900 Lecco

Ristorante & Wine Bar Frigerio - Piazza XX Settembre, 54, 23900 Lecco

Trattoria Corte Fiorina - Via Bovara, 17, 23900 Lecco

Public House Gastropub - Via Cesare Cantù, 16, 23900 Lecco

Ristorante Soqquadro Tapas Bar - Piazza Era, 7, 23900 Lecco

Da Ceko il pescatore - Piazza Era, 8, 23900 Lecco



A MALGRATE

Pizzeria San Gennaro - Via Alessandro Volta, 16, 23864 Malgrate

Covo Nord Ovest - Piazza Giuseppe Garibaldi, 24, 23864 Malgrate

La Botte - Via Alessandro Volta, 18, 23864 Malgrate

Fuoribordo - Via Alessandro Volta, 36, 23864 Malgrate



A VALMADRERA

Baia di Parè - Via Frazione Parè, 29, 23868 Valmadrera



Posti dove mangiare dopo il festival

Dove andare dopo il festival? Se hai ancora le forze puoi raggiungere Lecco puoi sfogare la fame chimica al McDonald's aperto solo al sabato fino alle 2:00 oppure andare alla Paninoteca Ermete (il punto di riferimento del post serata) in Corso Martiri della Liberazione 62 Lecco

Timetable e orari degli artisti

Prezzi Ingressi Nameless Music Festival 2017