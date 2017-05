Hayden Capuozzo, meglio conosciuto come Kayzo (parola nata dall'unione del nome e del cognome con l'aggiunta di una "K") è un DJ statunitense nato e cresciuto in Houston, Texas e attualmente residente a Los Angeles, California.

Il suo percorso da artista ha delle origini sicuramente bizzarre: nel 2012 infatti, all'età di 24 anni, ha partecipato quasi per gioco ad un contest lanciato da Insomniac che puntava a scoprire nuovi talenti. Il mix caricato da Hayden era talmente folle e fuori dagli schemi che gli organizzatori hanno deciso di decretarlo vincitore.

Ciò gli ha dato l'opportunità di esibirsi all'Escape From Wonderland lo stesso anno potendo così fare la sua prima grande apparizione sulla scena EDM. Kayzo si è fatto poi conoscere per i suoi continui esperimenti nelle sue produzioni che variano dall'Hardcore alla psy-trance passando per la dubstep e l'anno successivo ha fatto parte della lineup dell'EDC Las Vegas.

Nel 2016 è riuscito a rilasciare il suo primo EP intitolato Welcome to Doghouse tramite la sua etichetta discografica Doghouse Recordings. Il suo ultimo lavoro è la mostruosa hit This Time pubblicata su Monstercat, una hit nata dalla contaminazione di genere che ha sempre caratterizzato le produzioni di questo artista dallo stile impulsivo. Di recente Kayzo è stato protagonista del molto discusso trailer dell'HARD Summer 2017, evento dove anch'egli sarà presente come performer insieme a centinaia di altri artisti.

La sua esibizione al Nameless Music Festival il 3 giugno riserverà sicuramente delle sorprese e probabilmente sarà una delle performance più esplosive!