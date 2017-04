Da sempre l'Olanda è stata patria di artisti che hanno saputo far sentire la propria musica in tutte le parti del mondo e Ravitez è uno di questi!

ravitez.com ravitez.com Ravitez @ Omnia Night Club

Pur essendo ancora abbastanza sconosciuto è indubbio che il suo stile e le sue tracce, cariche dell'energia dei suoi 23 anni, spicchino in particolar modo nel campo dell'House. Il suo percorso inizia nel 2010 quando, col supporto e la fiducia del padre, decide di intraprendere la carriera del DJ a tempo pieno abbandonando gli studi. Grazie all'impegno profuso nel suo lavoro arriva a pubblicare diverse tracce con alcune delle label più importanti del momento come Protocol Recording e Revealed.

La sua gavetta lo ha portato, più di recente, ad arrivare alle orecchie del ben più noto Afrojack (con cui ha anche collaborato nella produzione di The Great Escape) che decide di renderlo subito parte del suo team inserendolo nelle sue Wall Compilation, pubblicando alcuni suoi e lavori e consentendogli di portare la sua musica nei palchi più importanti del mondo come Ultra Music Festival, EDC e, perché no, ora anche Nameless Music Festival!

Nameless Music Festival 2017

Dal 2 giugno alle 12:00 al 4 giugno alle 23:59

Via Fornace Merlo, 23816 Barzio

http://www.namelessmusicfestival.com

Biglietti Nameless Music Festival 2017

3 DAYS LAST MINUTE - 65€

Abbonamento valido per l’accesso ai 3 giorni di NMF17 Fino al 30/04

VIP TICKETS - 99€

Abbonamento valido per l’accesso ai 3 giorni di NMF17

Include il kit Nameless Experience 2017 con gadget in edizione limitata, Fast Track per un ingresso senza coda e servizi esclusivi all’interno del Nameless Park!

LUXURY DECKS - 200€starting from

Richiedi l’accesso ad uno dei nostri palchi Luxury. Goditi lo show da una posizione privilegiata con un servizio esclusivo!

Il biglietto d’ingresso per il Festival è da acquistare separatamente

DAY 1 LIMITED TICKET - 35€

Biglietto valido per l’Ingresso il 02/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

DAY 2 LIMITED TICKET - 40€

Biglietto valido per l’Ingresso il 03/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

DAY 3 LIMITED TICKET - 35€

Biglietto valido per l’Ingresso il 04/06/2017

Disponibili in quantità limitata!

NAMELESS TENT - 139€

3 notti al Nameless Camping

Include il biglietto per i 3 giorni di NMF17

NAMELESS HOTEL - 175€

3 notti in uno dei nostri Nameless Hotel

Include il biglietto per i 3 giorni di NMF17