La finale dello scorso anno a Malgrate (LC)

Nameless Music Festival si conferma sempre più un punto di riferimento per i giovani italiani pronti a mettersi in mostra nel panorama della musica dance. In un ambiente sempre più concorrenziale e dove ritagliarsi uno spazio è parecchio complicato, Nameless apre le porte ai più talentuosi, nella speranza di trovare una nuova promessa.



Come ogni anno, il DJ Contest mette in palio diversi premi, tra cui la possibilità di esibirsi sul Mainstage dell'edizione 2017, a fianco di leggende come Afrojack, Axwell /\ Ingrosso, Zedd e molti altri. Il livello dei partecipanti si alza anno dopo anno, ed è sempre più importante avere originalità e fantasia, tra i requisiti fondamentali anche della stessa etichetta Nameless Records.



Lo scorso anno il contest ha portato interessanti sorprese, su tutti il giovanissimo EDMMARO diventato virale grazie ad un set parecchio esilarante, ma allo stesso tempo molto ben costruito. Vedremo, dunque, se anche quest'anno il contest ci riserverà qualche sorpresa.

Come partecipare?

I vincitori dell'ultima edizione del contest: Deiveed, Marble, EDMMARO e Alex Price

Per partecipare al Nameless DJ Contest 2017, basta caricare il proprio mix sulla seguente piattaforma: https://wavo.me/namelessfestival/dj-invitational-2017

Ogni DJ set deve avere la lunghezza massima di 30 minuti e includere una tracklist. Carica il tuo file e rinominalo come segue: Nome DJ - Nameless Music Contest 2017 (ad esempio Zedd - Nameless Music Contest 2017).

Condividilo con i tuoi amici e ottieni più voti possibile per essere notato dai giudici e per essere selezionato tra i 10 finalisti che si esibiranno Live alla finale del contest (data e luogo della finale verranno annunciati in seguito). I 10 finalisti verranno annunciati Lunedì 15 Maggio 2017.



Lo scorso anno la finale si è svolta in una location suggestiva, sul lungolago di Malgrate (LC), con diretta streaming su Youtube.

Quali sono i premi in palio?

Fedde Le Grande sul Mainstage del Nameless Music Festival 2016

I 10 finalisti del Nameless DJ Contest 2017 avranno la possibilità di vincere i seguenti premi:

1° Posto

- Dj Set a Nameless Music Festival 2017

- Remix ufficiale su Universal Music

- Nameless Records Gadget pack

2° Posto

- Dj Set a Nameless Music Festival 2017

- Remix ufficiale su Nameless Records

- Nameless Records Gadget pack

3° Posto

- Dj slot al Nameless Music Festival

- Nameless Records Gadget pack

In più, uno dei 10 finalisti avrà la possibilità di firmare un contratto di un anno con Neo Mac Mac, agenzia italiana di booking.

Originalità, fantasia, ma non solo..

Ovviamente anno dopo l'asticella si alza e, crescendo di importanza il festival, arrivare al Mainstage diventa sempre più prestigioso. Per questo è importante sapersi distinguere, proporre qualcosa di nuovo e trovare una propria identità musicale.

Abbiamo chiesto a Federico Cirillo, A&R di Universal Music e Nameless Records, con un passato da DJ e produttore, su quali aspetti dei mixati si sarebbero concentrati per selezionare i finalisti e i futuri artisti che avrebbero calcato il palco del festival EDM #1 in Italia.



"Una cosa che sto notando", ci spiega Federico, "ascoltando i primi mixati è che la qualità della selezione musicale è migliorata molto rispetto all'anno passato. Allo stesso tempo si percepisce sempre di più che le nuove generazioni hanno poca esperienza con i club. Sembrano tanti ottimi brani mixati bene assieme ma senza un percorso, senza un crescendo. Questo aspetto, purtroppo non riguarda i partecipanti, ma la situazione dei club nel loro complesso. Viene a mancare la percezione di cosa vuol dire tenere una pista, fare un vero Warm Up: ora i ragazzi si chiudono in camera, producono e mixano a casa senza esperienza diretta sul campo. Il Dj Set dovrebbe essere un viaggio dove, chi mixa, deve essere in grado di trasmettere se stesso!"



Che sia il Nameless Music Festival, quindi, a lanciare un forte messaggio e dare la possibilità ai più talentuosi di aprire le tre giornate del festival sul palco più ambito d'Italia.



Buona fortuna ai partecipanti, e che vinca il migliore!