L'estate è ancora lontana, ma lo spirito di Barzio è già incandescente da diverse settimane. Dopo gli annunci che hanno arricchito la lineup oltre le più rosee aspettative emerse dallo scorso anno, l'edizione 2017 del Nameless Music Festival viene ampliata con l'extra-date di giovedì 1 giugno. Non più tre giorni, per il weekend che ormai è la consueta introduzione dell'estate elettronica italiana, bensì quattro, con un antipasto dell'evento che si racchiude in tre parole: The Chemical Brothers.

Il duo britannico, infatti, avrà lo speciale compito di alzare il sipario 24 ore prima del naturale inizio. Una scelta mirata, di peso non indifferente ma anche di sicura riuscita: la fetta di ravers storicamente legata alla progressive, con qualche tocco di hardstyle, trap e dubstep, incontrerà i seguaci del big beat inteso come mix pionieristico e all'avanguardia allo stesso tempo. La mano dei due londinesi, quindi, avrà l'effetto di diversificare l'offerta del festival, tanto da elevare la stessa competenza degli appassionati oltre il semplice entusiasmo per i nomi del momento e per la ricerca dei talenti del domani.

La risposta sui social network ha già dato atto di quanto l'ufficializzazione dei Chemical Brothers abbia fatto breccia nel pubblico. Il vero termometro, però, sarà l'affluenza in termini di botteghino, considerando che l'evento dell'1 giugno va acquistato separatamente: chi ha già preso il pacchetto per i tre giorni, comunque sia, potrà accedere alla prelazione attraverso un prezzo speciale. Le comunicazioni di ogni sorta verranno pubblicate nei prossimi giorni sulle pagine ufficiali del Nameless.

Con più di tre mesi d'anticipo, è già possibile tracciare un bilancio in vista di Barzio. Almeno per quel che riguarda le aspettative e le rispettive risposte arrivate di anno in anno, la crescita dal 2013 ad oggi è stata esponenziale, al punto da catapultare una delle principali realtà italiane nel panorama più selettivo d'Europa. Proprio nella prima edizione, il Nameless ospitò uno Steve Aoki che, dal nulla, creò l'entusiasmo per qualcosa di nuovo e potenzialmente irripetibile per l'appeal che rivestiva l'Italia fino a qualche anno fa. Invece, il bis del 2014 con Nervo, R3hab, DVBBS e Netsky è stata la controprova di un lavoro coi fiocchi. Il 2015, con i tre giorni a cavallo tra maggio e giugno, ha fatto registrare un nuovo picco di artisti: Blasterjaxx e Tujamo, ma anche Vinai e Ummet Ozcan, passando per Oliver Heldens e Benny Benassi. Il ricordo del 2016, poi, è ancora freschissimo. Alesso, Nicky Romero e Fedde Le Grand hanno infiammato il pubblico, con la partecipazione targata Yellow Claw.

Il nuovo anno, quello della quinta edizione, ha già parecchi spunti da fornire a chi seguirà l'evento. Oltre all'ultimo annuncio, da venerdì 2 giugno partirà una carrellata di assoluto livello. Axwell Λ Ingrosso, annunciati a Natale, rappresentano l'apice che, meno di un anno fa, si toccò all'Arena Alpe Adria per Project X. Con il duo svedese ci sarà anche il pupillo degli ex Swedish House Mafia, Shapov, già protagonista durante i resident show all'Ushuaïa di Ibiza. Un parco artisti che non si ferma solo alla base dell'EDM, ma spazia anche grazie ai talenti italiani, Merk & Kremont e Kharfi su tutti. Poi Throttle, SLVR, Edmmaro, Amy-Jane Brand e l'annuncio di Valentino Khan, che ha fatto registrare un boom di interazioni non indifferente.

Nameless 2017, l'attesa per giugno è già alle stelle

Le premesse per un inizio giugno al livello dei grandi appuntamenti internazionali ci sono tutte, ma non certamente a partire solo da quest'anno. Il lavoro nascosto dietro le ormai sfavillanti luci del Nameless continua a portare grandi frutti, in attesa di calendarizzare tutti i DJs finora annunciati. La mappa dell'elettronica mondiale ha ormai un nuovo spillo su Barzio, in attesa del riscontro definitivo sul campo.