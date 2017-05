È uno dei DJ più attivi del panorama del clubbing italiano. Bolognese, Classe '85, Botteghi ha girato le più importanti discoteche della penisola grazie al suo sound electro/progressive, fino ad arrivare al MainStage della quinta edizione del Nameless Music Festival. Il suo percorso discografico inizia nel 2011, con diverse produzioni e remix ufficiali, suonati nelle più importanti emittenti nazionali come Radio Deejay, Radio 105 e molte altre.

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterai questo impegno?

Con il massimo della concentrazione. Oltre ad essere la data più importante di questa stagione è anche uno dei risultati più grandi della mia carriera; quel giorno sul palco saliranno con me tutta l'esperienza del mio percorso di vita e la stessa adrenalina da esame di maturità, ma sempre tanta umiltà visto il prestigio dell'evento e gli ospiti internazionali con cui avrò l'onore di collaborare.

Stai preparando qualcosa in particolare per il tuo set? Dovremo aspettarci molti tuoi inediti?

Sicuramente suonerò due inediti in anteprima esclusiva: il primo in uscita per metà giugno intitolato "We Just Don't Give A F**k", il secondo realizzato assieme al collega Rivaz di cui ancora non posso svelare nulla.

Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui ti riconosci, o che è sempre stato il tuo punto di riferimento?

Tra tutti in assoluto Axwell /\ Ingrosso, sia per il modo che hanno di interagire con musica e pubblico, sia per il mio percorso artistico di tutta una vita. Anche se sono particolarmente fortunato perchè proprio domenica, quando mi esibirò io, ci sarà anche Afrojack che ho sempre visto come un punto di riferimento.

Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerai con il tuo team qualcosa di speciale? Pensi di dedicare molto tempo alla creazione del tuo show?

Da questo punto di vista non particolarmente, abbiamo dei visual realizzati per l'occasione ma ho preferito dare maggiore spazio e tempo alla cura del set musicale.

Qual è stata la reazione quando hai ricevuto la chiamata di Nameless?

Pensavo fosse uno scherzo. L'ho saputo dopo essere stato taggato dal profilo ufficiale Nameless, sono rimasto senza parole e a volte ancora oggi, pensandoci, non sto realizzando quello che sta per succedere.

Sappiamo di un tuo passato nel mondo della recitazione, partecipando anche al videoclip di "Fields Of Gold" di Sting. In qualche modo recitazione ha influenzato la tua formazione musicale?

Il teatro mi ha dato tanto. Il mio primo approccio con il pubblico, pur essendo ragazzino, l'ho vissuto con questa esperienza di vita: mi ha aiutato ad essere me stesso e a trovare la strada che ho percorso ogni singolo giorno. Quando ho capito che lo studio delle arti visive, comportamentali, caratteriali e autorali sfociava nella musica, tutto ha avuto sempre un significato e una direzione: far divertire le persone attraverso quello che sento grazie a ciò che il pubblico ti trasmette. Credo non esista soddisfazione più grande.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai collaborando con alcuni degli artisti presenti presenti in lineup?

In questo momento no, ma non escludo di farlo a breve. Ci sono molte novità che stanno arrivando proprio in questi giorni e di cui ancora non posso dare anticipazione!

Dacci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al tuo set!

Tutti i miei 32 anni saranno su quel palco, la musica è tutta la mia vita e darò tutto me stesso, disco dopo disco. È la mia prima volta al Nameless, inutile dire quanto tenga che ognuno di voi sia li ad ascoltarmi. Non sentirete quello che suono abitualmente nei club, quindi conviene esserci!