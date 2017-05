Lo scorso anno, come un fulmine a ciel sereno, tra i vincitori del Dj Contest del Nameless Music Festival c'era un giovane ragazzo dall'identità misteriosa che ha ribaltato tutte le logiche del mercato dance Italiano. A distanza di un anno sono poche le persone che non conosco il nome di EDMMARO e che non hanno mai sorriso ascoltando i suoi mix. Questo perchè è diventato un fenomeno mediatico capace di riscuotere enorme successo per tutta la penisola.

Partito come semplice scherzo, EDMMARO sta diventando uno dei progetti italiani più interessanti grazie all'impronta trash e allo spirito autoironico, mischiati ad un infinita originalità ed un eccellente qualità. E proprio grazie a queste doti, si è riguadagnato uno slot nel MainStage del festival dance #1 in Italia. A noi non resta altro che vedere cosa ha in serbo il ragazzo mascherato da Hardwell.

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterai questo impegno?

Sono onorato di poter partecipare anche quest'anno al festival, mi sento già un po parte della family Nameless.

Stai preparando qualcosa in particolare per il tuo set? Dovremo aspettarci molti tuoi inediti?

Vi assicuro che preparare un mio set è un vero sbattimento, suonerò solo mie edit e mashup. Anche se ora, a meno di una settimana da Nameless, non ho ancora fatto nulla e mi ridurrò a preparare le chiavette sul palco 10 minuti prima.

Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui ti riconosci, o che è sempre stato il tuo punto di riferimento?

Si, Amy-Jane Brand è il mio punto di riferimento per motivi extra-musicali. Altri artisti che hanno avuto ruolo importante nella mia formazione sono i miei amici Marble e Kharfi, con cui mi confronto sempre. E Angemi che è pazzesco.

Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerai con il tuo team qualcosa di speciale? Pensi di dedicare molto tempo alla creazione del tuo show?

La preparazione in realtà è casuale, farò riferimento a una playlist guida fatta di musica a caso, ovviamente. Ho preparato una nuova intro, e numerosi visual completamente casuali insieme al mio VJ Roberto del Baglivo, che mi segue in tutte le date.

Anche quest'anno hai partecipato al Contest ma purtroppo non sei riuscito a portare a casa il risultato dello scorso anno: quali pensi siano i motivi di questa sconfitta?

Perché sono tutti invidiosi, e ovviamente il contest è pilotato. Il mio set è di gran lunga superiore in qualità, tecnica e originalità a qualunque altro in circolazione. Anche Axwell /\ Ingrosso vogliono i miei mashup per copiarmi ma non glieli mando.

Nonostante ciò, la chiamata di Nameless è arrivata. Qual è stata la tua reazione quando Alberto ANight - Il Ricco ti ha contattato?

È stata una trattativa complessa, avendo appena firmato una residenza in esclusiva al nuovo Hï di Ibiza. Ma il mio amore per questo festival non mi ha dato altra scelta che partecipare anche a questa edizione, ne sono onorato. Anche l'ingente somma di denaro offerta da Alberto Anight - Il Ricco ha contribuito a convincermi.

Cosa ne pensi della figura di Los Angelus? Potrebbe minacciare il tuo ruolo nel mondo EDM Italiano?

È senza dubbio un mio avversario. Però ha scelto quello sbagliato. Suonerà sabato come me. Lo ascolterò perché sono un Dj umile, ma sono molto arrabbiato con lui. Vedremo se mi farà cambiare idea, magari un giorno trapperemo insieme sull'Ave Maria, mai dire mai.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai collaborando con alcuni degli artisti presenti presenti in lineup?

Credo che il clima di Nameless, oltre ad essere piovoso, ha in sé qualcosa di straordinario e unico, dimostrazione del fatto che la scena musicale italiana è molto unita, al contrario di quello che tanti pensano. Un ambiente familiare che riassume del tutto il vero senso della musica: aggregazione e uguaglianza tra tutti, addetti ai lavori o semplici appassionati che si divertono insieme e allo stesso modo. La presa bene in poche parole.

Non sto collaborando con nessuno per ora, ma spero in una collaborazione con Amy-Jane Brand.

Dacci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al tuo set!

1. Sarà bellissimo.

2. Sarà bruttissimo.

3. Sono EDMMARO e lancerò le mie maschere.