Se vi è capitato di leggere il nome di Mazay, non pensate sia solo una nuova promessa del panorama EDM italiano. È il side-project di un ragazzo milanese che si chiama Andrea Mazzantini, e che di chilometri alle spalle ne ha già, facendo parte del duo Pink Is Punk. Un nuovo progetto, un nuovo sound e tantissime ambizioni, e dopo qualche mese è già tempo di Nameless Music Festival.

Il suo nome è già comparso nel BOOSHI EP di SLVR, grazie alla loro collaborazione intitolata "BOOM", ed ha già ricevuto il supporto di tutti i big della scena. Noi di EDM Italy abbiamo colto l'occasione per incontrare Mazay e fargli qualche domanda sul suo nuovo progetto e sull'imminente apparizione al Nameless Music Festival.

L'annuncio di Mazay, presente il 2 giugno al Nameless Music Festival

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterai questo impegno?

Il Nameless è sempre stato un palco molto ambito. Ogni volta che preparo un set importante come questo ho un'idea ben precisa di quello che voglio suonare, ma che lascia spazio alla creatività e alla libertà di poter cambiar tutto live: Il pubblico è e sarà sempre l'obbiettivo dei miei set.

Sappiamo che fai parte del duo Pink Is Punk insieme al tuo socio Nico: qual è il motivo che ti ha spinto a creare questo side-project?

Dopo tanti anni di Pink is Punk avevo anche tantissima voglia di sperimentare e di dedicarmi ad un progetto che avevo nel cassetto da tempo. Ho dato quindi vita a Mazay. Volevo orientare le mie produzioni verso una nuova direzione e con Mazay ci sono riuscito. È un side-project che punta molto alla produzione musicale e a ritrovare quei "club" che in questo momento un po' mancano.

Stai preparando qualcosa in particolare per il tuo set? Dovremo aspettarci molti tuoi inediti?

Sicuramente suonerò moltissimi miei inediti: non vedo l'ora di testarle in un evento del genere!

Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui ti riconosci, o che è sempre stato il tuo punto di riferimento?

Con molti ho già avuto la fortuna di condividere la consolle. Ci sono un sacco di artisti validissimi quest'anno, ma quello che in questo momento più mi piace come sound è Maala.

Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerai con il tuo team qualcosa di speciale? Pensi di dedicare molto tempo alla creazione del tuo show?

Sto lavorando ed ideando un finale molto speciale... Ma non ti dico altro , altrimenti che sorpresa sarebbe?

Qual è stata la reazione quando hai ricevuto la chiamata di Nameless quest’anno?

Felicità e soddisfazione, la voglia di realizzare un desiderio che avevo nel cassetto da tempo. Questo festival è una vetrina importante grazie alla quale posso far conoscere il mio nuovo progetto: il sound di Mazay è esattamente quello che avevo in mente per il Nameless.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai collaborando con alcuni degli artisti presenti in lineup? Abbiamo visto che il tuo nome compare nell'EP di SLVR, ad esempio...

Esatto. E non è l'unico! Apprezzo moltissimo SLVR sia come persona che come artista. Sono super felice di aver collaborato al suo EP e secondo me è uno dei migliori tra Italiani quelli usciti quest'anno. Ho alcune collaborazioni in corso con un altro nuovo talento, Vush. E infine ho un singolo pronto con un nuovo artista che sicuramente sarà tra le sorprese del 2017: un ragazzo con un talento incredibile, il suo nome è FAITH.

Dacci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al tuo set!

Club, freschezza e bassi!