Chi segue la scena della musica elettronica Italiana, sicuramente conoscerà il giovane Not For Us, nome d'arte di Alberto Cotta, produttore Milanese dalle grandissime prospettive ma con un curriculum già degno di nota. Ha partecipato alla scorsa edizione di Nameless Music Festival sostituendo all'ultimo secondo Mattn, sorprendendo tutti con un set originale e innovativo.

Not For Us sul mainstage del Nameless Music Festival 2016

Per la prima volta proporrà un LIVE SHOW a Nameless, e la curiosità non può che essere tantissima. Not For Us è uno degli artisti italiani più eclettici, con all'attivo diverse uscite su Universal Music, progetti estremamente interessanti come la collaborazione con Nike per il progetto ACG Nike, e Dj Set nei migliori club del nord Italia: uno su tutti l'opening show per Pendulum al Fabrique.

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterai questo impegno?

Quest'anno non farò un Dj Set, bensì un Live, il primo della storia di Nameless Music Festival. Sicuramente una bella responsabilità.

Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo LIVE SET? Suonerai molta tua nuova musica?

Si, suonerò esclusivamente mie produzioni originali e remix. Aspettatevi un mix di generi differenti.

Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui ti riconosci, o che è sempre stato il tuo punto di riferimento?

Sicuramente Zedd. Lo seguo sin dagli esordi. Sono andato a vederlo quando lui non era ancora gigante come ora in un piccolo locale a Milano, e me la ricordo come una delle migliori serate di sempre. Trovo che oltre ad essere un gran produttore sia un musicista impressionante, e soprattutto umile.

Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerai con il tuo team qualcosa di speciale? Pensi di dedicare molto tempo alla creazione del tuo show?

Stiamo lavorando a tutto quanto!

Qual è stata la reazione quando hai ricevuto la chiamata di Nameless quest’anno?

Ovviamente sono stato molto felice.

ll tuo percorso musicale unisce straordinariamente l'arte alla musica. In che modo ricerchi i tuoi suoni più particolari?

In base all'ispirazione del momento. Mi piace sperimentare. A volte escono cose molto interessanti, altre volte delle stupidaggini. Cerco di non seguire strettamente i principi di base della produzione o del sound design, affidandomi molto all'intuito.

Da tempo fai parte del roster di Universal Music Group Italia: quanto ha contribuito lavorare con un'etichetta di questo livello?

Ti forniscono mezzi che ovviamente da indipendente avrei avuto difficoltà ad ottenere. Sento di essere cresciuto molto anche dal punto di vista professionale. Però si sa, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, ed essere associati a una major del genere sicuramente alza l'aspettativa in modo non indifferente, cosa che non sempre vivi in maniera tranquilla e rilassata.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai collaborando con alcuni degli artisti presenti presenti in lineup?

Ho collaborato con Marble diverse volte, con cui tra l'altro ho aperto un collettivo che nei prossimi tempi tenderemo ad ingrandire: Baudelaire.

Dacci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al tuo set!

Venite a sentirmi e me li elencherete voi.