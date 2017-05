Un duo tutto lecchese, presente a Nameless Music Festival sin dalla prima edizione: sono Leo e Joe, e insieme formano i Reebs. Hanno visto crescere il festival nel corso delle edizioni, ed hanno avuto l'onore di far ballare anno dopo anno il pubblico del Mainstage, diventando un importante punto di riferimento.

I Reebs sul palco di Nameless Music Festival 2016

Dj e produttori, i loro brani sono stati supportati da artisti del calibro di Tommy Trash, Ummet Ozcan, Thomas Gold e molti altri. Sono nel roster di Nameless Records, e hanno firmato la traccia ufficiale dell'aftermovie del 2015 insieme ad Haxton & Rush e Becko.

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterete questo impegno?

Il Nameless è la nostra casa e l'organizzazione è la nostra famiglia. Suonare anche quest'anno al Nameless è motivo di grande orgoglio per noi, ogni anno aspettiamo questo evento dalla fine dell'edizione precedente!



State preparando qualcosa in particolare per il vostro set? Dovremo aspettarci molti vostri inediti?

Abbiamo tantissima nuova musica da far sentire al pubblico, il set di Nameless è sicuramente l'occasione giusta per farlo quindi sicuramente non mancherà una bella manciata di nostri inediti.



Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui vi riconoscete, o che è sempre stato il vostro punto di riferimento?

La line up di quest'anno è veramente mozzafiato, ci sono tantissimi artisti che ci piacciono e che stimiamo. Un artista di cui entrambi siamo sempre stati fan sin dalle sue prime produzioni è indubbiamente Zedd.



Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerete con il vostro team qualcosa di speciale? Pensate di dedicare molto tempo alla creazione dello show?

Considerando le potenzialità tecniche dello stage di quest'anno, unite alla professionalità del nostro team, siamo sicuri che lo show sarà a livelli altissimi: in particolare il nostro VJ Francesco Barbic ha già preparato tantissime cose nuove per quanto riguarda i visual.

Siete tra i “padroni di casa” di Nameless, presenti in lineup dalla prima edizione! Che effetto fa vedere un festival partire da zero ed arrivare dove è ora?

E' stupendo vedere questo evento in continua crescita edizione dopo edizione, è la dimostrazione che con le giuste qualità e con tanto impegno tutto è possibile.

Quanto ha contribuito Nameless alla vostra crescita artistica?

Nameless ha indubbiamente contribuito alla nostra crescita artistica, ci ha dato e ci continua a dare molta visibilità e tantissime opportunità.



Qual è stata la reazione quando avete ricevuto la chiamata di Nameless quest’anno?

Anche quest'anno l'emozione è stata grande come ogni volta che veniamo inseriti in questa line up. Sappiamo quanti artisti vorrebbero suonare a Nameless, è l'evento più forte d'Italia: non possiamo chiedere di meglio!



Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. State collaborando con alcuni degli artisti presenti presenti in lineup?

L'ambiente di Nameless è veramente insuperabile, non abbiamo mai visto una cosa simile in altri eventi. Ci sono tantissimi artisti in lineup e, altri che vengono per assistere al festival: anche per questo hai l'opportunità di parlare e confrontarti, e, perchè no, di progettare collaborazioni. Stiamo già collaborando con alcuni artisti, ad esempio con SLVR e PRZI, entrambi di Lecco come noi. Vedremo cosa salterà fuori durante il festival, ci son veramente tanti grandi artisti con cui vorremmo collaborare e tanti che verranno a trovarci.

Dateci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al vostro set!

Sarà un set che incarna il nostro stile senza compromessi, pieno di nostri dischi nuovi tutti da ballare. Un set dinamico e divertente, assolutamente non piatto e noioso!