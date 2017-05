Classe '96, proveniente da Parma e con un grande talento: si chiama Vush, e il suo nome lo sentirete per molto tempo. Alle spalle ha già una collaborazione con i Delayers uscita su Maxximize Records, e sta girando la penisola calcando importanti palchi: l'opening a Marshmello lo scorso febbraio ne è un esempio. Arriva per lui la chiamata di Nameless Music Festival, e noi di EDM Italy abbiamo colto l'occasione per conoscere meglio uno degli artisti della quinta edizione.

Suonare al Nameless è sicuramente un grande obbiettivo per ogni artista italiano e, ormai, non solo. Come affronterai questo impegno?

Con serietà e voglia di rappresentare al 200% quello che sono. Non capita tutti i giorni di avere un'occasione del genere, quindi voglio giocarmela bene sia sul MainStage che nello Chalet!

Stai preparando qualcosa in particolare per il tuo set? Dovremo aspettarci molti tuoi inediti?

Sto lavorando al set da circa un mese e mezzo, adesso è quasi finito e mi reputo soddisfatto di come l'ho impostato! Ci saranno 3/4 mie ID che suonerò; sono curioso di vedere la reazione della gente!

Tra i grandi headliners presenti nella lineup di quest’anno c’è qualcuno in particolare in cui ti riconosci, o che è sempre stato il tuo punto di riferimento?

Tchami e Malaa sicuramente.

Tchami con le sue produzioni mi ha sempre trasmesso quel senso di "trasgressione" musicale che ho sempre cercato di adottare e rendere mio. Malaa, oltre al fenomeno mediatico-musicale in se, penso sia uno dei dj e produttori più forti e di maggiore impatto al momento.

Suonare sul MainStage di un festival in continua crescita e che ogni giorno porta migliaia di persone da tutta Europa non è cosa da tutti: preparerai con il tuo team qualcosa di speciale? Pensi di dedicare molto tempo alla creazione del tuo show?

Vorrei che la musica fosse il fulcro del mio show. Sto comunque ultimando dei visual assieme ad alcuni ragazzi molto in gamba.

Qual è stata la reazione quando hai ricevuto la chiamata di Nameless?

Ero incredulo, felice, angosciato, euforico, spaventato e carico allo stesso tempo... e in realtà lo sono tutt'ora.



Sul tuo profilo Soundcloud nella descrizione leggiamo "it's not a genre, it's music". È questa la tua visione della musica?

Decisamente si. Sono un sostenitore accanito delle tracce ibride, quelle che ti stupiscono e ti lasciano perplesso allo stesso tempo perchè non riesci a capire esattamente cos'è quello che stai ascoltando, ma ti piace. La maggior parte delle volte neanche io so definire il genere delle mie tracce. Ma appunto, non penso sia importante, perchè alla fine è musica.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai collaborando con alcuni degli artisti presenti presenti in lineup?

Si. Nessuno spoiler però.

Dacci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al tuo set!

Scopriteli voi venendomi a sentire! Vi aspetto sabato sul MainStage e domenica nello Chalet!