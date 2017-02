Inserire i propri dati su internet non è mai un'operazione sicura, anche quando si tratta di siti affidabili. L'ultima banca dati ad essere stata profanata è quella del sito Coachella.com, portale che fa riferimento al famoso festival di musica californiano.

Un hacker, sotto lo pseudonimo di 'Berkut', ha infatti messo in vendita 950 mila account trafugati dal sito, ad un prezzo di 300 dollari.

Il pacchetto di dati si chiama "Coachella complete database dump from this month", ed è in vendita attraverso Tokcha, una piattaforma di trading online presente sul dark web.

Come ricostruisce Motherboard, portale del più famoso Vice, si tratta di 360 mila account presi direttamente dal sito principale di Coachella, e 590 mila dalla sua bacheca. Questi ultimi sembra che contengano ancora più informazioni sugli utenti, come ad esempio i loro indirizzi IP.

Fortunatamente, non ci sono dati relativi a carte di credito o metodi di pagamento utilizzati. L'ha verificato Motherboard, andando ad analizzare un campione di 10 mila indirizzi rilasciati dall'hacker stesso. Una sorta di anticipazione, di prova, per convincere i potenziali acquirenti.

Motherboard si è anche accertata sulla veridicità dei dati hackerati. Utilizzando alcune delle mail pubblicate, ha provato a creare account sul sito di Coachella, rilevando che ognuna di queste aveva, in effetti, un account collegato. L'ulteriore prova è arrivata da parte di due utenti vittime dell'hackeraggio, che hanno confermato di essere registrati al sito.

Ancora non è chiaro quando questi dati siano stati trafugati, e lo staff di Coachella non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.