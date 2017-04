In un periodo in cui la cultura della musica elettronica fatica ad esprimersi e dove festival di questo genere spuntano sempre più numerosi, Disneyland ha voluto festeggiare un importante traguardo per una delle sue mete più ambite in assoluto. Si è così deciso di fondare Electroland.

Il Festival firmato Disney

Electroland è un festival di musica elettronica che penderà luogo a Disneyland Paris il prossimo 8 luglio e che celebrerà i 25 anni del parco a tema disney più famoso del mondo. La lineup non è ancora stata annunciata ma Disney non si è certo dimenticata ad accennare i primi nomi degli artisti che si esibiranno: Steve Aoki, NERVO, Michael Calfan e Richard Orinski

Pertanto il festival darà l'opportunità di assistere ad esibizioni di alcuni dei più importanti artisti EDM al mondo a coloro che sono nati e cresciuti in un infanzia all'insegna dei personaggi Disney offrendo uno spettacolo magico ed unico allo stesso tempo.

Ecco un piccolo promo:

#Electroland arrive le 8 juillet 2017, préparez-vous pour un concert #électro événement au cœur du Parc Walt Disney Studios ! pic.twitter.com/687D3nsPT5 — Disneyland Paris (@DisneylandParis) April 24, 2017

Il sito promette diverse ed interessanti attrazioni all'interno del parco e una comoda mappa per muoversi all'interno della struttura.

I biglietti sono disponibili in diverse soluzioni sul sito dedicato, più informazioni saranno fornite con l'avvicinarsi dell'evento.