Non c'è modo migliore per prepararsi all'ultimo dell'anno. Uno streaming di 20 ore accompagnerà i fan dalle 10:00 del 31 dicembre alle 05:00 di Capodanno, con ben 21 mix in esclusiva. È questa l'idea di iHeartRadio per congedarsi dal 2016 ed entrare col botto nel 2017: una raccolta sconfinata di novità, mashup e produzioni che farà momentaneamente da ponte, aspettando ciò che ci riserveranno i prossimi 12 mesi all'insegna della musica elettronica.

La stazione radio, infatti, sceglie di archiviare l'anno con i nomi più prestigiosi del palcoscenico EDM, monopolizzando l'attenzione fin dalla mattina della vigilia grazie ai contributi dei DJs chiamati in causa. Steve Aoki e Dimitri Vegas & Like Mike andranno a coprire la fascia del lunch-mix, con due ore gestite dal loro talento, poi si arriverà ai riflettori serali, puntati inizialmente sulle Nervo. Alesso, Martin Garrix e Hardwell si contenderanno il prime-time fino alla mezzanotte, per poi lasciar spazio a Major Lazer e Dillon Francis. Grande attesa anche per il mix inedito di David Guetta, mentre l'after dark sarà a cura di Chainsmokers e Mako, per le ultime due raccolte che chiuderanno lo streaming alle prime luci dell'alba.

iHeartRadio, la time-table della vigilia

Due modalità differenti consentono di seguire le 20 ore di musica elettronica. L'app di iHeartRadio è il mezzo più veloce, ma anche il sito ufficiale con il redirect alla programmazione, denominata Evolution's NYE Live, permette di rimanere comodamente seduti davanti al proprio PC. Il palcoscenico della vigilia, seppur non attraverso un live-set, è sicuramente una vetrina importante per gli artisti che vorranno mettersi in mostra e dire la propria a cavallo dei due anni.