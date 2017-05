A volte per poter andare avanti, bisogna ricominciare da zero. Questo è proprio quello che ha fatto il già famoso duo milanese, composto da Simon De Jano e Madwill, che ha scelto il 2017 per creare un nuovo progetto e guardare solo al futuro. I due ragazzi avevano già collaborato in passato come gruppo per varie tracce ma, come detto dal nostro caro Simon, avevano bisogno di qualcosa di fresco per voltare pagina. Il loro lavoro più di successo è sicuramente "Temptation", firmata nel 2015 dalla "SIZE Records", casa discografica del leggendario Steve Angello, che fu presentata da quest'ultimo al pubblico sul palco dell'Ultra Music Festival di Miami.

"The Heat", firmata dalla Warner Music UK, è invece il loro primo ed unico singolo sotto il nome di SDJM ed in pochi mesi ha già fatto il giro del mondo, superando le 7 milioni di riproduzioni sui servizi di streaming ed entrando nelle top 20 di Itunes di numerosi paesi. Essa è stata inoltre talmente apprezzata dal pubblico americano che è stata scelta come canzone ufficiale del programma statunitense "Dancing With The Stars", raggiungendo un'altro traguardo inaspettato.

Abbiamo infine avuto la fantastica occasione di scambiare due chiacchiere con il grande Simon, che ci ha parlato un pò di come vive lui questo nuovo progetto e di ciò che ci aspetta al Nameless Music Festival!

Partiamo dal principio: Qual è stata la scintilla che è scattata nelle vostre menti nel voler unire totalmente le vostre forze in questo progetto chiamato SDJM?

Era da tempo che io & Madwill lavoravamo come un duo ma aspettavamo la canzone giusta per unire definitivamente le forze: “The Heat” ci è sembrato il brano giusto da cui cominciare. SDJM non è però da considerarsi come un nuovo progetto ma la normale prosecuzione di quello che abbiamo fatto assieme negli ultimi 2/3 anni.

Inizialmente avevamo solo un piccolo timore riguardo al fatto di dover ricominciare da capo con tutti i vari social ma dopo 4 mesi,ad essere sinceri, siamo molto contenti della scelta che abbiamo intrapreso.

Stai preparando qualcosa di particolare per il vostro set? Dovremo aspettarci molti vostri inediti?

Stiamo cercando di preparare un set che faccia incontrare i nostri gusti con quelli del pubblico di Nameless. Riguardo agli inediti ci sarà un sorpresina ma ad oggi non posso dire di più.

Il primo successo targato ufficialmente SDJM è la collaborazione con Ralph Felix, che per pura coincidenza, da una parte c'eravate voi con la vostra fusione, mentre l'olandese ha splittato un anno fa dal suo progetto con NEW_ID. Cosa ne pensate del successo di The Heat, visto che in Inghilterra con BBC Radio 1 sta andando fortissimo ed è pronta per essere un ottimo inno ai tramonti quest'estate?

Non possiamo che essere davvero felici di questo successo. Eravamo fiduciosi del fatto che sarebbe potuta andare bene ma con il tempo abbiamo imparato a non illuderci...così se poi va bene (come è andata) sei poi doppiamente felice!

In un periodo dove tanti pur di "sopravvivere", hanno cambiato genere esplorando i suoni della future bass o della trap, voi siete rimasti coerenti al vostro stile che vi ha contraddistinti negli anni. Cosa significa questo per voi e cosa ne pensate di questo?

Penso che sia importante per un artista avere chiaro il concetto estetico di quello che vuole esprimere e cercare di essere coerente e riconoscibile al primo ascolto. Abbiamo sempre evitato di seguire la “moda” del momento differenziandoci e, a lungo andare, una scelta del genere penso ci sta premiando.

Domanda provocatoria: Visto che dietro alle hit di pseudo-cantanti o precedentemente youtubers, ci sono dietro produttori come Lush & Simon o Merk & Kremont, voi 2 avete mai pensato di realizzare un lavoro simile? Se si, con quale personaggio ipoteticamente?

In realtà se andiamo indietro nel tempo nel “lontano" 2011 ho prodotto una traccia chiamata Kong Fusion che considero un po’ un antenato di tutti i vari progetti “ignoranti” che sono poi esplosi negli ultimi anni. Fu una traccia che produssi quasi per scherzo assieme ai Two Fingerz ma che divenne una sorta di club-anthem qua in Italia. Riguardo agli youtubers sinceramente ora siamo concentrati su altro ma...mai dire mai!

Durante la passata stagione avete rilasciato la vostra collaborazione con i Still Young: com'è stato lavorare con loro, personaggi molto misteriosi ma con una discreta fama, e in generale com'è collaborare con il mondo della Size Records?

E’ un mondo che ci ha sempre affascinato e ispirato molto sin dalle prime release. Lavorare con gli Still Young e fare una numero 1 di Beatport su Size Records è stato un grande sogno che abbiamo realizzato. Ci sentiamo spesso con gli Still Young: sono grandi amici oltre che dei grandissimi produttori che stimiamo molto.

Sicuramente Nameless si contraddistingue per il clima che si crea intorno all’intero festival, un ambiente di grande festa in famiglia. Stai già collaborando con altri artisti presenti in lineup o ti piacerebbe farlo in futuro?

Come ho detto in precedenza tra poco sveleremo una cosuccia, per ora top secret...

Dateci tre motivi per cui non possiamo rinunciare al vostro set!

La mia trombetta I belli-capelli di Madwill Le nostre giacche con gli smile

