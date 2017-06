In Italia, negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede le realtà di provincia, dove organizzare un festival EDM di portata internazionale non è più soltanto un sogno. Tra questi, lo Shire Music Festival giunge alla sua terza edizione ed è pronto a consacrarsi tra main event della penisola, grazie al duro e costante lavoro dei ragazzi di MEG Eventi.



In una location suggestiva come il Parco Bonaldi di Crema, il prossimo 9 settembre SMF tornerà ad animare la provincia di Cremona, portando migliaia di persone da tutta Italia. Forte delle due passate edizioni, il Festival ospiterà nomi di caratura mondiale con una linea artistica ben precisa ed estremamente interessante.

Gregory Klosman sul palco di Shire Music Festival 2016

R3hab, D.O.D, Curbi, Sikdope: le sorprese non sono ancora finite.

Lo scorso anno è stato compito di Congorock, Gregory Klosman e SDJM infiammare il palco dello Shire Music Festival, e le aspettative sono state mantenute.

Per la terza edizione il primo artista annunciato è stato R3hab, partendo subito col botto. L'olandese, Dj #21 al mondo, è a tutti gli effetti l'headliner del festival, punta di diamante di una line-up degna di nota. Infatti, a seguire, sono stati annunciati Sikdope, D.O.D. (prima data per lui in Italia) e il classe '98 Curbi.



Spazio anche ai giovani italiani SLVR, artista di punta di Nameless Records, e Kharfi, al ritorno dopo una performance spettacolare nell'edizione del 2016.

Le sorprese non sono ancora finite, con ancora diversi artisti da annunciare, compresi diversi live show.



Si preannuncia, quindi, un'edizione che porterà Shire Music Festival al definitivo salto di qualità.

Per maggiori informazioni sul festival e sull'acquisto dei biglietti clicca qui.