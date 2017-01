Di DJ e produttori di musica elettronica che si sono fatti riconoscere nel mondo della musica con il mistero dei loro volti nascosti da delle maschere ne conosciamo abbastanza tutti, al punto da diventare un vero e proprio simbolo per loro e i loro fan, da portare ovunque. A partire dai Kraftwerk, con i loro live bizzarri, fino a icone come deadmau5 che ha reso la sua mau5head una delle icone della musica elettronica; Si arriva ad oggi con il successo straripante di Marshmello, fino ai leggendari Daft Punk, senza dubbio i più affascinanti e misteriosi di tutti, che con il loro sound hanno rivoluzionato il mondo della musica. Di artisti con maschere o elmetti ce ne sono tanti se ci pensiamo, dai Cazette ai twoloud, passando a Dr. Lektroluv e i 2 Faced Funks, fino ad arrivare alla nostra bandiera nel mondo in questa categoria, ovvero Sir Bob Cornelius Rifo, meglio conosciuto a tutti come The Bloody Beetroots.

Ora, a salire su questo ambito carro ci ha pensato una delle rivelazioni più fresche degli ultimi anni, soprattutto nella dubstep, ovvero Barely Alive. Ufficialmente, questo progetto è composto da un duo, ma così come gli amati Bassjackers, uno si occupa a casa della produzione dei brani e l'altro membro è regolarmente in tour. Il casco, che non a caso ha preso le linee del loro logo, è stato presentato attraverso un breve video sulla loro pagina Facebook.

Questa creazione sembri che sia composta da una membrana nera lucida, con all'interno dei LED per dare ancora più spettacolo durante i live. La scelta dei Barely Alive di andare in tour con un casco è decisamente diversa da quello di artisti come Marshmello, che lo usano per nascondere integralmente la loro identità. Siamo già ben consapevoli di chi sono i membri dei Barely Alive, e questa scelta è puramente a vantaggio dello spettacolo.