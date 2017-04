Mysteryland è un noto festival di musica elettronica originario dell'Olanda che prende luogo ogni anno ad Amsterdam alla fine di Agosto. Come gran parte dei festival dello stesso genere sono state organizzate altre edizioni del medesimo evento anche in altre parti del mondo come gli Stati Uniti dove l'evento ha debuttato soltanto nel 2014.

Sfortunatamente alcuni giorni fa i partecipanti di Mysteryland 2017, nonostante una lineup completa e già annunciata, sono stati tristemente informati via Facebook della cancellazione dell'evento statunitense per motivi non meglio precisati (si pensa per la poca quantità di biglietti venduti). Nessuno avrebbe detto però che un aiuto sarebbe arrivato proprio dai vicini...

Lander's River

Nel corso degli anni, nei pressi di Woodstock (dove annualmente si organizza il festival), il Mysteryland ha continuato a consigliare ai suoi partecipanti l'alloggio nel campeggio Lander's River che col passare del tempo è diventato luogo di ritrovo fisso nel periodo del Mysteryland per un numero di persone sempre crescente.

A seguito della triste chiusura dell'evento proprio il proprietario di Lander's River Philip Montgomery (anche lui grande appassionato del festival) ha deciso di creare una soluzione alternativa per rimediare al dispiacere dei fans investendo una generosa somma di denaro e avviando un suo progetto in collaborazione con la sua squadra per rimediare alla mancanza del festival. Montgomery dichiara:

"Avevamo organizzato un grande pre-party al Lander's con un incredibile stage ed eravamo pronti ad accogliere un grosso numero di persone quindi abbiamo pensato che se non c'è nessun Mysteryland e se abbiamo già questo stage...perchè non aggiungere altre due notti! Quando il Mysteryland è stato chiuso sapevamo che potevamo espanderci e parte di quello che ci serviva lo avevamo già."

Il Festival Alternativo

Molte delle informazioni dell'evento che Montgomery vuole organizzare non sono ancora note: la lineup sarà annunciata agli inizi di maggio e lo staff di Lander's promette molteplici generi musicali nelle esibizioni per celebrare la bellezza del Mysteryland USA un'ultima volta. Il proprietario inoltre non esclude la possibilità che l'iniziativa potrebbe andare avanti se le cose andranno come previsto.

Più informazioni si possono trovare sul gruppo Facebook del Mysteryland.